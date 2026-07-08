Trois hommes sont soupçonnés d'avoir cambriolé un magasin d'armes à Pfungen (ZH). Après une course-poursuite effrénée, la police a intercepté leur véhicule à Flaach.

Mercredi, vers 5 h 15, le centre d'intervention de la police cantonale de Zurich a reçu un appel signalant qu'un cambriolage était en cours dans un magasin d'armes à Pfungen.

Après que les auteurs se sont éloignés de l'armurerie, leur voiture, immatriculée en France, a attiré l'attention d'une patrouille de police dépêchée sur place. « Les auteurs ont tenté d'échapper au contrôle de police et ont pris la fuite à toute vitesse », indique le communiqué de la police cantonale.

Au cours de leur fuite, qui les a menés par Buch am Irchel et Berg am Irchel, ils auraient ainsi mis en danger divers usagers de la route ainsi que des passants. « Ils ont enfreint toutes les règles de circulation en roulant à une vitesse largement excessive et en empruntant des chemins de campagne, des champs et des propriétés privées », précise le communiqué. À Flaach, les fugitifs ont pu être interceptés par plusieurs patrouilles de police.

Les agents ont interpellé les trois occupants du véhicule et ont saisi diverses armes volées qui se trouvaient dans le coffre. Il s'agit de deux Français âgés de 19 et 24 ans, ainsi que d'un homme de 21 ans originaire de Guadeloupe. Ils seront déférés au parquet à l'issue des interrogatoires menés par la police.