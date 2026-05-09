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Hantavirus Un membre d'équipage du «Hondius» est suisse

ATS

9.5.2026 - 12:57

Un membre d'équipage suisse se trouve à bord du paquebot «Hondius», touché par une épidémie d'hantavirus. Il ne présente aucun symptôme, mais est considéré comme un cas contact, a déclaré la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à la radio alémanique SRF.

Dans une mise à jour publiée vendredi soir, l'OMS a fait état de six cas confirmés d'hantavirus et de deux cas suspects.
Dans une mise à jour publiée vendredi soir, l'OMS a fait état de six cas confirmés d'hantavirus et de deux cas suspects.
AFP

Keystone-SDA

09.05.2026, 12:57

Cet homme a été en contact avec des personnes infectées à bord. Il est toujours sur le navire concerné. «Heureusement, il va bien», a ajouté Anne Lévy, directrice de l’OFSP. La responsabilité incombe désormais à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dès que le navire arrivera sur l’île de Ténérife, l’OMS décidera de la suite à donner pour les patients, a expliqué Mme Lévy.

L'opérateur Oceanwide Expeditions a déclaré qu'à l'heure actuelle, personne à bord du Hondius ne présente de symptômes. Selon l'opérateur, le paquebot doit arriver dimanche matin au port de Granadilla, à Ténérife.

Une fois le navire amarré dans le port de cette île espagnole située au large de la côte ouest de l'Afrique, les mesures médicales et le retour éventuel des passagers relèveront de la compétence des autorités. Le navire avait quitté le Cap-Vert mercredi soir en direction des Canaries. À l'origine, le Hondius avait commencé son voyage début avril dans le sud de l'Argentine.

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Dans une mise à jour publiée vendredi soir, l'OMS a fait état de six cas confirmés d'hantavirus et de deux cas suspects. Trois de ces huit personnes sont décédées. Il s'agit d'un couple âgé originaire des Pays-Bas et d'une femme originaire d'Allemagne.

Patient suisse en état stable

Le patient suisse qui a contracté le hantavirus à bord du Hondius se trouve toujours à l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ). L’OFSP est en contact avec lui et son état est bon, a ajouté Mme Lévy. L'USZ a précisé samedi à Keystone-ATS que son état de santé est stable depuis son admission le 4 mai.

Selon l'OFSP, son épouse reste en isolement à domicile par mesure de précaution. Le couple avait déjà quitté le bateau de croisière fin avril et était rentré en Suisse. Par la suite, l'homme a développé des symptômes.

Une personne résidant à Genève se trouve également en isolement à domicile. Elle a pris un vol reliant l’île de Sainte-Hélène à Johannesburg, en Afrique du Sud, sur lequel se trouvait également une personne gravement malade, a indiqué vendredi l’OFSP. La personne en quarantaine à Genève n'était pas à bord du paquebot.

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«Je trouve réjouissant de voir que les gens font preuve d’une grande responsabilité individuelle», a souligné Mme Lévy à propos de l’auto-isolement des personnes concernées. L’OFSP ne s’attend pas à de nouvelles infections en Suisse: «Il faut quelques jours avant de savoir si quelqu’un est malade ou non. Étant donné que personne d’autre ne s’est manifesté jusqu’à présent, nous sommes confiants», a déclaré Mme Lévy.

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