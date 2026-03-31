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Trois licenciements Harcèlement au CHUV : 155 signalements depuis juillet dernier

ATS

31.3.2026 - 18:16

A l'occasion de plusieurs réponses du Conseil d'Etat vaudois à des interpellations de députés du Grand Conseil sur le CHUV, la ministre de la santé Rebecca Ruiz a transmis au plénum les derniers chiffres de la cellule «anti-harcèlement» de l'hôpital universitaire. Depuis juillet dernier, 155 signalements sont remontés à cette cellule «Safe».

Il a été beaucoup question du CHUV mardi après-midi au Grand Conseil vaudois, avec les réponses à huit interpellations de députés sur différents sujets touchant l'hôpital universitaire (archives).
Il a été beaucoup question du CHUV mardi après-midi au Grand Conseil vaudois, avec les réponses à huit interpellations de députés sur différents sujets touchant l'hôpital universitaire (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.03.2026, 18:16

La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) répondait à l'une des huit interpellations sur le CHUV, soit celle sur la protection pour les employés de l'hôpital vaudois face au harcèlement. Ce nouveau dispositif d'écoute a été mis en place l'été dernier au sein de l'institution.

La cellule spécialisée a enregistré 155 signalements entre juillet 2025 et le 27 mars 2026, a indiqué Rebecca Ruiz dans sa réponse. Ils concernent différents types de comportements problématiques et inappropriés, notamment le harcèlement sexuel.

Trois licenciements

Ces signalements ont donné lieu à 370 entretiens avec des victimes ou des témoins, à 282 notes d'entretien. Au total, 20 cas ont été transmis à la commission des ressources humaines du CHUV, a détaillé la conseillère d'Etat.

S'agissant des sanctions à ce jour, il y a eu huit mises en garde, cinq avertissements dont deux avec menace de renvoi, trois cas ont eu pour conséquence un licenciement, et cinq situations sont en cours de traitement, selon Mme Ruiz.

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La direction du CHUV avait annoncé en février 2025 vouloir mettre sur pied un nouveau dispositif d'écoute d'ici à l'été de la même année. Elle reconnaissait que malgré la politique de tolérance zéro en place depuis 2018, les processus internes n'étaient pas suffisamment structurés pour garantir une réponse rapide et efficace aux cas de harcèlement sexuel.

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