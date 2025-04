Haut-Valais : des milliers d'arbres victimes des chutes de neige exceptionnelles

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Dans le Haut-Valais, de nombreux arbres ont vu leurs branches cassées sous le poids de la neige. KEYSTONE

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Au lendemain de sa rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni reçoit vendredi à Rome le vice-président des Etats-Unis J.D. Vance. La cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia s'était déclarée il y a 15 jours en phase avec les critiques exprimées par M. Vance à l'encontre de l'Europe, où, selon lui, la liberté d'expression et la démocratie reculent. Lors de son séjour en Italie, le vice-président américain, qui s'est converti au catholicisme, doit aussi rencontrer le secrétaire d'Etat du Vatican.

FÉMINICIDE: Huit jours après le féminicide d'Epagny (FR), une marche blanche est prévue vendredi à Bulle (FR). Les participants veulent réclamer de «véritables moyens» pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Selon le collectif à l'origine du rassemblement, «au moins 14 féminicides» ont été commis en 2025 en Suisse, soit près d'un par semaine. Mercredi, quelque 300 personnes s'étaient déjà réunies à Fribourg à l'appel de la grève féministe.

MANGA: Le festival de «pop culture» Polymanga démarre vendredi pour quatre jours à Lausanne, sur le site de Beaulieu. Au menu de son 20e anniversaire, des rencontres avec plus de 30 invités, des concerts, des projections, des tournois de jeux vidéo et des cosplays. Ce ne sont pas moins de 25'000 m2, soit 2000 m2 de plus que l'an dernier, qui sont consacrés à cette édition 2025 dans quatre halles et le théâtre de Beaulieu.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit vendredi sa préparation en vue du championnat du monde, qui a lieu du 9 au 25 mai en Suède et au Danemark. La sélection helvétique se rend à Marseille pour y affronter la France. Un deuxième match entre les deux mêmes adversaires est prévu samedi.

Vu dans la presse

INTEMPÉRIES: La neige tombée en masse ces derniers jours en Valais va impacter la production agricole, constate vendredi Le Nouvelliste. «Cette situation posera des problèmes à la taille», indique dans le journal Pierre-Yves Felley, directeur de la chambre valaisanne d'agriculture. «Il y aura des dégâts, c'est certain, mais il est encore trop tôt pour en évaluer l'ampleur». La vigne et les cultures maraîchères sont les plus exposées. «A ce stade, le végétal est extrêmement fragile et la neige que l'on voit s'alourdir au fil de la journée risque de provoquer de la casse», explique Samuel Luisier, vigneron encaveur à Fully (VS) et coprésident de la Fédération valaisanne des vignerons.

INTEMPÉRIES: Les fortes chutes de neige tombées ces derniers jours ont détruit des milliers d'arbres dans le Haut-Valais, indique vendredi le Walliser Bote sur son site en ligne. Selon le garde forestier Martin Meyer, presque aucun arbre n'est resté intact. Des rangées entières d'arbres se sont effondrées en raison du poids de la neige, ce qui a également provoqué des dégâts aux voitures et aux bâtiments, ajoute-t-il. Les arbres à feuilles ont été particulièrement impactés, poursuit le garde forestier. Il met en garde contre le danger lié aux branches qui peuvent se casser et déconseille de se promener en forêt.

CRIMINALITÉ: Des attaques informatiques ont entraîné en mars et en avril des retards dans le paiement des allocations de chômage, écrit vendredi Nau.ch. Le secrétariat d'État à l'économie (SECO) confirme que des attaques DDoS ont provoqué des perturbations des services informatiques. L'infrastructure a été submergée par un nombre inhabituellement élevé de requêtes automatisées, ajoute-t-il. Les 40 caisses d'allocations de chômage ont été touchées, selon le syndicat Unia. Les retards dans les paiements n'ont toutefois pas excédé un ou deux jours.

GÉOTHERMIE: 750 capteurs sismiques ayant servi lors d'une campagne de prospection du sous-sol dans l'agglomération de Lausanne, lancée en mars, sont manquants, rapporte le journal 24 Heures sur son site en ligne. Ces géophones contiennent d'importantes données. Les Services industriels lausannois avaient déployé au total 26'000 capteurs soniques pour cartographier en trois dimensions les ressources géothermales de 43 communes de la région lausannoise. «Il s'agit de capteurs sismiques qui enregistrent les vibrations des camions vibreurs et nous indiquent la géographie du sous-sol», explique l'entreprise GEO2X mandatée pour ces opérations.

DROGUE: Les neuf personnes arrêtées en mars à Genève dans le cadre d'un important trafic de drogue, dont une conseillère municipale du Grand-Saconnex (GE), ont vu leur charge s'alourdir, rapporte vendredi sur son site Internet la Tribune de Genève. Ils sont désormais également poursuivis pour blanchiment d'argent aggravé. Huit suspects, dont l'élue verte, sont toujours en détention provisoire. La plupart d'entre eux, dont la politicienne, son fils et son mari, contestent les faits. Selon la police, le réseau, appelé Happy Mania, écoulait chaque semaine plusieurs centaines de grammes de cocaïne, de MDMA et de produits cannabiques, générant un important chiffre d'affaires dans le canton et dans toute la Suisse romande.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 70 ans (1955): décès du physicien Albert Einstein, prix Nobel de physique. Il avait avancé la théorie de la relativité restreinte dès 1905, alors qu'il vivait à Berne. Il était né en 1879.

- Il y a 70 ans (1955): conférence de Bandung marquant l'entrée sur la scène internationale des pays décolonisés du «tiers-monde».

Le dicton du jour

«Avril fait la fleur, mai en a l'honneur».