Histoire sordide : un Suisse aurait démembré et broyé le corps de son épouse !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Un Suisse de 43 ans, accusé de meurtre et d’atteinte à la paix des morts, doit comparaître le 4 mai devant le tribunal pénal de Bâle-Campagne (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CHÔMAGE : Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) informe mercredi sur l’état du nouveau système informatique Asal 2.0, utilisé par les caisses de chômage. Un bug informatique avait privé des milliers de chômeurs de leurs indemnités depuis le début de l'année.

THÉÂTRE : le Festival d'Avignon va dévoiler mercredi la programmation de sa 80e édition, qui se tiendra du 4 au 25 juillet. Dans un monde saturé de certitudes, le Festival, né de l’utopie de son créateur Jean Vilar, fait le «pari du doute et de la curiosité», plaçant «la question au cœur du geste artistique et démocratique».

HOCKEY SUR GLACE : L'Acte III des demi-finales des play-off de National League se déroule mercredi. Les quatre équipes ont imposé leur loi à domicile jusqu'ici. Lourdement battu (7-3) lundi à Genève dans un match 2 où il a eu le mérite de réagir après avoir été mené 4-0 à la 34e minute et où il a enfin marqué en supériorité numérique, Fribourg-Gottéron se doit de répliquer devant son public de St-Léonard. Dans l'autre série, Davos devra contenir dans sa cathédrale les assauts du double tenant du titre, les Zurich Lions, lesquels ont dominé les deux premières parties mais n'ont été récompensés de leurs efforts que dans le match 2 (3-1).

FOOTBALL : Les deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des champions se disputent mercredi, dès 21h. Tenant du trophée, le Paris St-Germain accueille Liverpool au Parc des Princes dans une rencontre qui s'annonce indécise. Les Parisiens avaient sorti les Reds la saison dernière, au stade des 8es de finale, mais au terme d'une séance de tirs au but. Le FC Barcelone reçoit dans le même temps l'Atlético Madrid. Emmenés par un Lamine Yamal à nouveau brillant, les Catalans ont fait le plein de confiance avant cette double confrontation en allant s'imposer (2-1) samedi en Liga sur la pelouse des Colchoneros.

Vu dans la presse

ASSURANCES : Le conseiller national socialiste Christian Dandrès propose de faire contribuer les employeurs aux coûts de l’assurance maladie. Estimant que de mauvaises conditions de travail nuisent à la santé des salariés, le Genevois vient de déposer une initiative parlementaire en ce sens, rapportent la Tribune de Genève et 24 heures. M. Dandrès s’appuie sur des données montrant une hausse des risques physiques et psychosociaux (stress, intensité, discriminations), dont les conséquences sont aujourd’hui assumées par les employés et les assurés. Il suggère aussi que les entreprises paient les certificats médicaux qu’elles exigent. L’Union patronale suisse rejette cette idée, évoquant des causes de santé multiples et le risque de charges supplémentaires injustes. Les experts confirment une intensification du travail et une hausse du stress, malgré une satisfaction globale élevée. Si l’absentéisme augmente, la part exacte liée au travail reste difficile à établir.

MARCHE DU TRAVAIL : Le nombre d’offres d’emploi dans les métiers artisanaux a diminué, selon les titres Tamedia. «Tous les métiers de ce segment ont évolué négativement», a indiqué l’économiste Virginia Sondergeld au groupe de presse. Elle travaille pour la plateforme d’emploi Indeed, qui a analysé ces données. Les employeurs ont publié plus de 18 % d’annonces en moins en février par rapport à la même période l’an dernier. Pour l’Union patronale suisse, il s’agit plutôt d’"une retenue conjoncturelle dans les nouvelles publications» que d’un recul structurel, a déclaré son porte-parole Stefan Heini. L’expert du marché du travail Michael Siegenthaler, de KOF Centre de recherches conjoncturelles, évoque quant à lui une récession dans laquelle l’industrie se trouve depuis un certain temps.

CAMPINGS VALAISANS : La task force réunissant l’Etat du Valais, les communes et les propriétaires de campings a tenu sa première séance mardi, après des fermetures jugées trop rapides. Les échanges ont permis d’améliorer le dialogue et la transparence, selon Le Nouvelliste. Les six campings concernés devront mandater des expertises en dangers naturels afin d’adapter leurs mesures de sécurité. Des réouvertures partielles restent possibles si des efforts sont réalisés. Les communes pourraient soutenir certains coûts. L’association Campings Valais Wallis cherche aussi des solutions de financement pour les études, protections ou relocalisations. Enfin, l'Etat passe au crible tous les sites de camping de son territoire et se penche notamment sur leur conformité légale.

VIOLENCES DOMESTIQUES : La hotline destinée aux victimes de violences dans le canton de Zurich est très utilisée, selon la directrice de la justice Jacqueline Fehr. «Nous constatons qu’il existe une réelle demande, y compris la nuit», a-t-elle déclaré dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia. Ce service est en place depuis novembre 2025. Le retard de la mise en service du numéro court suisse (142) pour les victimes de violences domestiques met Mme Fehr «hors d’elle». Elle critique Swisscom et l’Office fédéral de la communication. Selon elle, une telle hotline est réclamée depuis au moins dix ans. La conseillère d’État socialiste zurichoise indique avoir écrit aux trois conseillers fédéraux concernés. «Ce qui m’agace particulièrement, c’est que cela reflète un schéma: sans pression très forte, les autorités ont tendance à reléguer la question des violences domestiques au second plan», a-t-elle dénoncé. Elle estime toutefois que la hotline nationale sera disponible, comme prévu, en mai.

JUSTICE : Un Suisse de 43 ans, accusé de meurtre et d’atteinte à la paix des morts, doit comparaître le 4 mai devant le tribunal pénal de Bâle-Campagne à Muttenz, selon le Blick. Le verdict est attendu le 13 mai et l’acte d’accusation devrait être consultable à partir de la semaine du 20 avril. L’homme, qui bénéficie de la présomption d’innocence, est soupçonné d’avoir étranglé, démembré puis broyé le corps de son épouse. Il se trouve actuellement en détention provisoire. Des éléments de l’affaire ont été rendus publics après plusieurs demandes de remise en liberté. Selon une décision du Tribunal fédéral citée par le journal, l’accusé présenterait des traits sadico-sociopathiques. Il aurait décrit les faits et son comportement après coup comme une «réaction de panique spontanée».

MARCHE DU TRAVAIL : Viège (VS) est, proportionnellement à sa population, le plus grand pôle d’attraction de pendulaires en Suisse. Le solde pendulaire y atteint 103,8 % de la population résidente de plus de 15 ans, d’après des données de l’Office fédéral de la statistique rapportées par CH Media. Autrement dit, la population de la commune doublerait si tous les pendulaires et habitants étaient présents simultanément. Cette situation s’explique notamment par la présence de l’entreprise pharmaceutique Lonza. Derrière Viège figure Kloten (ZH), portée par l’aéroport de Zurich. Ecublens (VD) est aussi un important pôle d’emploi, avec la Radio Télévision Suisse et l’EPFL. À l’inverse, certaines communes proches des villes présentent un solde pendulaire négatif, comme Riehen (BS).

FOOTBALL : L’Association suisse de football (ASF) enquête sur un incident survenu lors d’un match féminin M20 entre Lucerne et GC, rapporte le Blick. Un membre du staff du FC Lucerne aurait tenu des propos racistes dimanche à l’encontre de l’attaquante de GC Deborah Nyota Kabela. L’employé, un ancien joueur de Ligue nationale, n’était pas joignable pour commenter. Le club de Lucerne a indiqué que l’incident serait traité «avec soin, de manière complète et rigoureuse». L’ASF a ouvert une procédure et condamne «toute forme de racisme et de discrimination de manière claire et sans équivoque».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1966) : Naissance de l'actrice américaine Robin Wright ("Santa Barbara», «Forrest Gump», «House of Cards").

- Il y a 85 ans (1941) : Naissance de la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood, ex-égérie punk et reine de l'anticonformisme. Elle est décédée en 2022.

- Il y a 85 ans (1941) : Décès de l'écrivain français Marcel Prévost ("Les Demi-Vierges"). Il était membre de l'Académie française de 1909 à 1941.

Le dicton du jour

Mars gris, avril pluvieux, font l'an fertile et plantureux