Les élections cantonales 2025 resteront dans l'histoire en Valais. Pour la première fois, moins d'un électeur sur deux a participé à l'élection des cinq membres du gouvernement. Une situation qui a plusieurs explications.

Franziska Biner, candidate et nouvelle élue du parti «Die Mitte Oberwallis», réagit devant la presse après son élection au Conseil d'Etat du canton du Valais le dimanche 2 mars 2025 a Viège. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

En 2021, le taux de participation à l'élection au Conseil d'Etat avait atteint 60,84%. Quatre ans plus tard, il se situe à 45,57%. En 2005, l'ancien «record» affichait un taux de 54,01%.

En quatre ans, l'abstentionnisme a gagné plus de 10 points de pourcentage dans le Haut-Valais (à 53,68%), 17 dans le Valais central (à 45,68%) et 16 dans le Bas-Valais (à 39,53%). Le phénomène est cantonal. Lors de ces élections 2025, la commune où l'on a le moins voté se situe dans le Chablais, avec 30,12% à Collombey-Muraz.

Le PLR n'a pas ouvert le jeu

En offrant un choix de candidats très limité – une femme et cinq hommes pour cinq sièges -, les partis politiques déjà présents au sein du Conseil d'Etat ont préféré se contenter de l'acquis plutôt que de titiller leurs adversaires. Difficile, dans ces conditions, de mobiliser les foules.

En choisissant de ne faire figurer qu'un nom sur sa liste, celui de Stéphane Ganzer, le PLR a voulu sécuriser la succession de Frédéric Favre. Quitte à sacrifier les aspirations de sa cheffe de groupe au Grand Conseil, Sonia Tauss-Cornut. Les libéraux-radicaux partant avec un seul candidat, l'UDC en a fait de même.

Loin de l'équilibre gauche-droite

En regroupant sur un ticket unique l'ensemble de ses candidats issus des deux côtés de la Raspille, le Centre a fait le choix de s'accommoder d'une deuxième législature sans majorité absolue. Il est aussi vrai qu'aucun politicien n'a exprimé son désir de figurer sur un ticket du Centre du Valais romand en compagnie de Christophe Darbellay, quatre ans après la non-élection de Serge Gaudin.

Reste la gauche. En ordre de bataille dispersé, contrairement à d'autres cantons romands, elle ne pouvait guère espérer voir Emmanuel Revaz (Les Vert-e-s) intégrer le gouvernement au côté de Mathias Reynard (PS), candidat le mieux élu dimanche dans le Valais romand.

Campagne plutôt molle

Cette absence d'enjeu politique a poussé bon nombre d'électeurs à boycotter le scrutin, notamment dans le Chablais, région sevrée de candidat. Elle n'explique toutefois pas à elle seule ce taux de participation historiquement bas.

Si l'on excepte les débats et les interviews réalisés par les différents médias, la campagne a été plus molle qu'habituellement. La mobilisation des sections locales des partis a été plus conséquente pour l'élection au Grand Conseil.

Un rapport de force gauche-droite trop marqué (80%-20%) a édulcoré l'intérêt de l'élection. Divers électeurs ont estimé que leur bulletin de vote ne changerait en rien cette profonde césure, unique en Suisse romande.

Introduire le vote électronique?

Un désintérêt de la chose publique et un repli identitaire exacerbé par la pandémie de Covid-19, la méconnaissance de l'impact de la politique sur son quotidien, expliquent également cette réalité.

Reste les remèdes possibles. Une élection à fort enjeu pousserait davantage les indécis à glisser un bulletin de vote. En 2021, la possible fin de la majorité absolue de l'alors PDC avait mobilisé (60,84% de participation). En 2013, la tentative fructueuse d'Oskar Freysinger à devenir le premier UDC à rejoindre le gouvernement cantonal avait permis d'atteindre un taux de participation de 68,14%.

La suppression de la règle des districts – un seul élu possible – pourrait également ouvrir le jeu. L'impact d'un passage de cinq à sept membres au Conseil d'Etat demeure, lui, difficilement chiffrable.

L'introduction du vote électronique pourrait permettre, a minima, de freiner cette érosion de participation déjà observée lors des élections fédérales de 2023 (48,69%). Par contre, l'idée d'amender les citoyens n'exerçant pas leur droit de vote, comme dans le canton de Schaffhouse, n'est soutenue par aucun parti en Valais.