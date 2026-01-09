Historiquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur

Il est 14h, ce 9 janvier 2026. La minute de silence en hommage aux victimes de Crans-Montana se substitue soudainement au tintement, fort, perturbant, profond, des cloches du pays. Cette résonance, hors du temps, marquera pour toujours la mémoire collective et gravera à jamais une journée de recueillement, triste, touchante et nécessaire.

« Ce jour, nous ne l’oublierons jamais. » Les mots de Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, ont été puissants et profonds, à la hauteur du drame vécu dans le « Vieux-Pays », bien au-delà des frontières valaisannes, jusque dans les foyers des familles touchées par la tragédie.

Devant 700 invités, dont 150 proches des victimes, des officiels et des secouristes, et retransmis sur les écrans du monde entier, M. Reynard, très ému, a su trouver les mots justes. Il a également présenté des excuses, en tant qu’adulte et responsable politique.

Les mots de Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, ont été puissants et profonds, à la hauteur du drame vécu dans le « Vieux-Pays ». KEYSTONE

« Des adolescents, des jeunes ont perdu la vie. Rien dans tout cela n’est de leur faute. Alors nous, comme adultes et responsables politiques, la moindre des choses est de présenter des excuses au nom de toute la communauté. C’est ainsi que nous serons dignes », a-t-il déclaré avec émotion.

Il a conclu en citant Albert Camus : au milieu de l’hiver, disait l’écrivain, il avait découvert un invincible été. « C’est ensemble et unis que nous avancerons vers cet invincible été. »

Le message touchant à une génération meurtrie

Trois jeunes, présents à Crans-Montana la nuit du drame, ont ensuite pris la parole. Face à une salle suspendue à leurs mots, deux adolescentes et un jeune homme ont adressé un message à toute une génération meurtrie.

Ils ont appelé la jeunesse à rester debout, à ne pas céder à la peur ni au silence. « N’attendons plus pour dire à nos proches qu’on les aime. Il faut vivre intensément, ici et maintenant », a lancé l’une d’elles, la voix chargée d’émotion.

Une autre jeune fille a invité les adolescents à continuer de croire en ce qui les fait vibrer, malgré « un monde fragile, dur et injuste ». À profiter de chaque instant, « tant que le soleil brille ».

Des mots simples, sincères, qui ont profondément touché l’assistance à Martigny. Les trois jeunes ont quitté la scène sous de longs applaudissements, dans un silence chargé d’émotion.

Parmelin: «Une seule et même famille d’affligés»

Le président de la Confédération Guy Parmelin a, lui aussi, trouvé les mots justes lors cette cérémonie de deuil national.

« En ce jour, la Suisse tout entière forme une seule et même famille d’affligés », a-t-il déclaré, rappelant que ce 9 janvier n’était pas seulement un jour de mémoire « que nous devons aux disparus et aux blessés », mais aussi un jour d’amour et de solidarité.

Un hommage adressé aux familles endeuillées, aux proches, aux amis, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ce drame national de Crans-Montana. Une Suisse rassemblée, digne et silencieuse.

Une journée inscrite dans l’histoire collective

Des larmes, de la musique, et beaucoup de dignité. À 15h passées, le silence s’est lentement dissipé, mais le recueillement, lui, est resté. En ce 9 janvier 2026, la Suisse s’est figée dans le recueillement, avant de se retrouver, ensemble, autour d’une mémoire commune. Une journée grave, nécessaire, qui restera à jamais inscrite dans l’histoire collective.