Lutry rend hommage aux victimes de Crans-Montana

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Justice et vérité» Lutry rend hommage aux victimes de Crans-Montana

ATS

31.1.2026 - 15:37

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Lutry, pour honorer les victimes du drame de Crans-Montana, mais aussi pour demander «justice et vérité». La commune est durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes.

Lutry est durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du club de football local (archives).
Lutry est durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du club de football local (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.01.2026, 15:37

31.01.2026, 16:38

L'heure du rendez-vous a été fixée à 14h00 au Skatepark de Lutry. Avant d’entamer la marche, des parents et proches de défunts se sont réunis derrière une large bannière blanche, mentionnant «Hommage aux victimes de Crans-Montana. Justice et vérité» en lettres noires.

Devant des dizaines de médias suisses et internationaux, les parents ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère. «Nous ne nous mettons pas devant vous pour avoir de la lumière. Lumière doit être faite sur la justice et la vérité», a scandé une mère qui a perdu son fils.

«Aujourd'hui, je suis la mère de 156 enfants», a déclaré un autre parent en italien, en référence au nombre de victimes de la tragédie. Leur message: «Plus jamais ça».

Ce drame qui a marqué la Suisse. Un mois après, le récit de la nuit tragique du 1er janvier

Ce drame qui a marqué la SuisseUn mois après, le récit de la nuit tragique du 1er janvier

Plusieurs ont ensuite pris le temps de répondre aux questions des médias, parfois en espagnol. Peu après 14h45, les personnes rassemblées se sont mises en marche, guidée par l’organisatrice de l'événement, proche des victimes. Elle tenait dans ses mains un panneau indiquant «Vous n'êtes pas seuls».

Le cortège s'est ensuite déroulé dans les rues de Lutry. Plusieurs personnes tenaient des roses dans leurs mains. De nombreuses personnes ont rejoint la marche au fur et à mesure, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Au final, la marche a rassemblé environ un millier de participants.

Les plus lus

Une «mini-tornade» endommage 300 maisons sur le bassin d'Arcachon
«Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune
Lutry rend hommage aux victimes de Crans-Montana
«C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias»
Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions