Hommages au pape défunt en Suisse aussi

En Suisse aussi, les hommages au défunt pape François ont été nombreux. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a loué «un grand dirigeant spirituel et un défenseur infatigable de la paix». Les cloches du pays ont sonné lundi à 15h00 à sa mémoire.

Le cierge de pèlerinage de l'Association des anciens gardes suisses pontificaux, béni personnellement par le pape, est allumé à côté d'un livre de condoléances et d'une image du défunt pape François, dans l'église du monastère d'Einsiedeln (archives). KEYSTONE

Sa chaleur humaine a touché bien plus largement que les seuls milieux catholiques, a écrit Mme Keller-Sutter sur la plateforme X peu après l'annonce du décès du pape lundi. Son héritage demeurera, a-t-elle poursuivi en postant une photo en noir et blanc du pontife souriant.

Les membres de la Conférence des évêques suisses (CES) sont reconnaissants à François du don de sa vie à l'Eglise et saluent sa simplicité.

Cité dans un communiqué, Mgr Charles Morerod, président de la CES, se souvient de sa première impression du pape François: «Dès ma première rencontre avec le pape (dans un couloir), j'ai été frappé par la simplicité des relations. Tout son pontificat a confirmé cette attitude. C’était bien la manière qu'avait Jésus de rencontrer les gens.»

«Qu’il se soit éteint le lundi de Pâques, et pendant une année que le pape avait lui-même consacrée à l’espérance, c’est symboliquement assez beau. L’espérance domine, et c’est assez important pour des chrétiens de croire que la mort n’a pas le dernier mot, et c’est vraiment la bonne période pour le dire», a ajouté Mgr Morerod, en route pour Rome dans le cadre d'un pélerinage avec des confirmants neuchâtelois et fribourgeois, en réponse à Keystone-ATS.

«Il a voulu associer plus de monde, y compris des laïcs, hommes et femmes, aux processus de décision et aux places de responsabilité dans l’Eglise. C'est assez nouveau. Son encyclique sur l’écologie, incluant les racines spirituelles et la dimension humaine, est quelque chose qui va marquer», observe l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

Faire réfléchir

La CES relève pour sa part que «le pape François a mis l'accent sur la simplicité. Il a accentué la rupture, commencée dans les années 1960, avec un style de cour. Lors de son élection, en 2013, il a simplement demandé aux fidèles de prier pour lui».

«Ses discours improvisés, fruit de sa formation jésuite, ont souvent provoqué des réactions de surprise: il a fait réfléchir à partir de questions, impliquant la responsabilité des interlocuteurs dans la compréhension des situations particulières».

Par ailleurs, le pape a insisté sur la nécessité d'aller vers les autres, notamment les plus fragiles: divorcés remariés, migrants, exclus de la société, rappelle la Conférence des évêques suisses. «Il s'est aussi tourné avec bienveillance vers les autres religions. Il a su créer des liens, par exemple en montrant la dimension spirituelle de l'écologie».

L'évêque de Saint-Gall Markus Büchel s'est dit «profondément attristé» de perdre un très grand homme pour qui les plus petits étaient les plus importants. Le pape était accessible, modeste et sincèrement intéressé.

«Humilité authentique»

Pour l'administrateur apostolique du diocèse de Lugano Alain de Raemy, «'il a été un exemple d'humilité authentique et d'attention aux personnes les plus démunies, nous enseignant l'importance de la synodalité, au sein de l'Église et entre tous les peuples».

La Garde suisse pontificale fait ses adieux au pape François «avec une profonde tristesse». «Nous nous souvenons avec gratitude et prière de son pontificat empreint d’humilité et de courage», écrit la garde sur Facebook.

La Ligue suisse des femmes catholiques (LSFC) fait elle un éloge modéré de l'engagement du pape François pour les droits des femmes dans l'Eglise. Il a certes pris des mesures importantes pour la position des femmes, mais n'a pas réussi à «jeter de pont».

Le pape François s'est montré beaucoup plus ouvert que son prédécesseur, estime la vice-présidente de la ligue Katharina Jost Graf. Mais il n'a pas réussi à concrétiser l'égalité des droits des femmes dans l'Eglise.

Même lors de son pontificat, les femmes étaient sous-représentées dans les instances dirigeantes de l'Eglise et exclues des ministères ordonnés. De plus, malgré le processus synodal engagé, le pape a décidé de se soustraire à la discussion sur le diaconat et le sacerdoce des femmes.

L'Argentin laisse toutefois derrière lui un héritage durable, marqué par l'humilité, la compassion et un engagement profond pour la justice sociale, conclut la Ligue des femmes catholiques.