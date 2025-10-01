  1. Clients Privés
Vaud Hôpitaux régionaux : remise de pétitions avec 18'000 signatures

ATS

1.10.2025 - 11:53

Le personnel des hôpitaux régionaux vaudois a remis mercredi trois pétitions au Conseil d'Etat avec près de 18'000 signatures. Elles demandent que le gouvernement renonce aux coupes budgétaires annoncées pour les institutions de santé dans le cadre du budget 2026 et qu'il adopte une approche permettant aux institutions de maintenir et renforcer leurs missions au service de tous.

Les trois pétitions émanent du Pôle santé du Pays-d'Enhaut (PSPE), des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) en photo (archives), et du Pôle santé Vallée de Joux (PSVJ).
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 11:53

01.10.2025, 11:54

Les pétitions émanent du Pôle santé du Pays-d'Enhaut (PSPE), des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) et du Pôle santé Vallée de Joux (PSVJ), qui ont aussi profité de différentes mobilisations pour faire signer la population de ces régions.

«Lancée à Yverdon-les-Bains, au Pays-d'Enhaut et à la Vallée de Joux, ces pétitions ont connu un succès fulgurant avec 3920 signatures pour les eHnv, 4809 signatures pour le PSPE et 9159 signatures récoltées en moins de deux mois pour le PSVJ», ont indiqué les trois établissements dans un communiqué conjoint.

«Cela démontre l'attachement et l'importance que revêt le système de santé, l'accès aux soins, les emplois et la défense d'un service parapublic de qualité pour la population», écrivent-ils. Le 30 août, quelque 2500 personnes s'étaient rassemblées par solidarité au Sentier, pour soutenir le PSVJ. Ont suivi environ 700 personnes pour le PSPE à Château d'Oex le 25 septembre.

De 20 à 5 millions de francs

Après avoir annoncé cet été des coupes à la hauteur de 20 millions de francs pour ces hôpitaux périphériques, le Conseil d'Etat les a revues à la baisse lors de la présentation du budget 2026 il y a une semaine, à savoir une réduction à cinq millions de francs.

«Si le gouvernement est partiellement revenu en arrière, cela reste une somme conséquente qui ne correspond pas aux souhaits du Grand Conseil. Le législatif avait en effet très largement demandé l'abandon des coupes budgétaires dans les hôpitaux régionaux lors de sa séance du 19 août dernier, en acceptant une résolution, intitulée «Garantir le maintien de l'accès à des soins de proximité dans tout le Canton», notent encore ces hôpitaux régionaux.

