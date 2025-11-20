  1. Clients Privés
Valais Huit communes du grand Martigny ensemble pour créer une STEP

ATS

20.11.2025 - 15:18

Les communes valaisannes de Martigny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Val de Bagnes, Sembrancher, Orsières et Liddes ont décidé d’unir leurs forces pour créer MySTEP SA, une société intégralement détenue par les collectivités publiques. Elle aura pour mission de piloter le projet «Step 2050», qui prévoit de moderniser et de mieux exploiter les infrastructures existantes.

Une Step flambant neuve doit voir le jour à Martigny (photo d'illustration).
Une Step flambant neuve doit voir le jour à Martigny (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 15:18

20.11.2025, 15:23

Cette démarche répond à un besoin urgent d'adapter la station d’épuration de Martigny pour se conformer aux exigences légales toujours plus strictes. Il s'agira aussi de garantir une gestion solidaire, durable et efficace des eaux usées pour les années à venir. Les différents organes législatifs se prononceront sur cet objet entre le 24 novembre et le 16 décembre.

«Conçue il y a 50 ans pour une population de 10’000 habitants, la station d'épuration de Martigny dessert aujourd’hui plus de 42’000 personnes réparties sur huit communes», rappellent ces dernières dans un communiqué de presse commun diffusé jeudi.

«Cette croissance démographique et économique, portée notamment par les activités artisanales, industrielles et touristiques, a dépassé les capacités initiales de l’installation, qui n’est plus en mesure de traiter correctement les volumes actuels.»

Un projet à 74 millions de francs

Si le projet est validé par les différents législatifs concernés, la nouvelle société verra le jour en 2026. La step sera alors transférée sous sa responsabilité. D’ici à fin 2029, les conduites principales, les bassins de rétention des eaux pluviales, les stations de pompage et les autres installations d’évacuation seront intégrés dans cette structure commune.

Les réseaux secondaires resteront en mains communales. Chacune disposera d’un droit de regard et de décision proportionnel à sa part dans la société.

Subventions fédérale et cantonale

L’investissement pour moderniser la station d’épuration est, pour l'heure, estimé à 74 millions de francs. Ce montant couvrira l’augmentation de la capacité de traitement, le remplacement des infrastructures vieillissantes et la mise en place des nouvelles installations nécessaires au traitement des micropolluants, notamment les PFAS et une optimisation énergétique.

Le projet bénéficiera de près de 11 millions de francs de subventions issues de la Confédération et du Canton du Valais.

