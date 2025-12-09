  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mesures d'austérité Huitième journée de mobilisation pour les fonctionnaires vaudois

ATS

9.12.2025 - 13:48

La fonction publique vaudoise a entamé mardi une nouvelle journée de mobilisation pour protester contre le projet de budget 2026 et ses mesures d'économies à hauteur de 305 millions. Il s'agit de la huitième depuis début octobre.

Plusieurs actions sont prévues dans la journée, dont certaines dans des EMS en ville de Lausanne (archives).
Plusieurs actions sont prévues dans la journée, dont certaines dans des EMS en ville de Lausanne (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.12.2025, 13:48

«Le mouvement reste extrêmement fort dans tout le canton et dans plusieurs secteurs. Les établissements scolaires restent les plus mobilisés», a déclaré Cora Antonioli, présidente du syndicat SSP-Vaud, qui organise la contestation avec ses pairs SUD et FSF.

«La colère ne diminue pas face au silence du Conseil d'Etat qui n'a donné aucun signe d'ouverture depuis des semaines et des semaines. De nombreux lieux sont en grève reconductible, auxquels s’ajoutent aujourd'hui de nouveaux lieux pour cette grande journée de mobilisation», a-t-elle poursuivi.

Plusieurs actions sont prévues dans la journée, dont certaines dans des EMS en ville de Lausanne. Une manifestation suivra en début de soirée.

Les plus lus

Alerte douceur en montagne! Le thermomètre s’affole en Suisse
Un «nouveau monde» s’ouvre pour Michelle Gisin
«Les citoyens suisses sont horrifiés» face à la «nouvelle» carte d'identité
«Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»
Primes maladie et santé : ce qui inquiète vraiment les Suisses en 2025