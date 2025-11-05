  1. Clients Privés
Monarchie Humour, pubs, courage: Harry rend hommage à l'identité britannique

ATS

5.11.2025 - 13:57

Le prince Harry (ici avec son épouse Meghan) vit en Californie depuis sa brouille avec la famille royale. Il a assuré avoir "adoré" être de retour au pays en septembre dernier (archives).
Le prince Harry (ici avec son épouse Meghan) vit en Californie depuis sa brouille avec la famille royale. Il a assuré avoir "adoré" être de retour au pays en septembre dernier (archives).
ATS

Le prince Harry, qui a quitté le Royaume-Uni avec fracas en 2020, raconte sa fierté d'avoir servi dans l'armée de son pays. Il rend un vibrant hommage à l'identité britannique dans un texte publié mercredi, avant la journée dédiée aux soldats décédés dans les guerres.

Keystone-SDA

05.11.2025, 13:57

Le fils cadet du roi Charles III, qui vit en Californie depuis sa brouille avec la famille royale, a été militaire pendant dix ans, jusqu'en 2015. Il a été déployé à deux reprises en Afghanistan, en 2007-2008 pendant dix semaines, puis comme pilote d'hélicoptère de septembre 2012 à janvier 2013.

«Bien que je vive actuellement aux Etats-Unis, la Grande-Bretagne est, et restera toujours, le pays que j'ai fièrement servi et pour lequel j'ai combattu», écrit le prince Harry dans le texte publié en amont de la traditionnelle journée de commémoration dimanche en l'honneur des membres des forces armées morts au combat.

«J'adore ça»

Harry a effectué en septembre une visite de quatre jours au Royaume-Uni, au cours de laquelle il a revu son père pour la première fois depuis février 2024. A l'issue de ce déplacement, il a indiqué, à travers son porte-parole, avoir «adoré» être de retour dans son pays.

«Les plaisanteries dans le mess, le club-house, le pub, les tribunes (des stades de foot) – aussi ridicule que cela puisse paraître, ce sont ces choses qui font de nous des Britanniques. Je ne m'en excuse pas. J'adore ça», écrit le prince de 41 ans.

Il a intitulé son texte «Le lien, la plaisanterie, le courage: ce que cela signifie d'être Britannique». Le duc de Sussex dit avoir eu le «privilège» de servir avec des soldats venant «des quatre coins du Royaume-Uni». Il salue leur «courage», qu'il a observé dans «les conditions les plus rudes».

Ukraine et Royaume-Uni

Harry a fondé la Invictus Games Foundation, dans l'objectif de soutenir des militaires blessés au combat par le biais de compétitions sportives.

Il s'est rendu en septembre en Ukraine pour soutenir des soldats ukrainiens blessés dans la guerre contre la Russie. «Il y a un esprit stoïque d'autodérision et d'humour chez les Ukrainiens, que je reconnais, plus que chez quiconque, chez nous, les Britanniques», assure-t-il.

Son texte est publié alors que le prince démarre une visite à Toronto (Canada), au cours de laquelle il doit rencontrer des anciens combattants canadiens et des membres des forces armées.

