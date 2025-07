La neutralité arrive en septième et dernière position parmi les idéaux des Suisses, révèle un sondage. La plupart des personnes interrogées considèrent le système politique helvétique, avec sa démocratie directe, son fédéralisme et son système de milice comme un phare. L'économie, jugée stable et fiable, arrive en deuxième position.

Le sondage était consacré aux idéaux dans le baromètre de la cohésion de l'institut Sotomo (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'idéal de la Suisse comme pays de beautés naturelles arrive troisième dans le classement. C'est ce qui ressort du sondage consacré aux idéaux dans le baromètre de la cohésion de l'institut Sotomo, publié dimanche dans la NZZ am Sonntag.

On peut notamment y découvrir que 54% des personnes interrogées sont convaincues par le système politique suisse, les hommes l'étant nettement plus (60%) que les femmes (47%).

Pour 46% des sondés, le modèle économique suisse joue un rôle déterminant pour le succès du pays. La beauté des paysages constitue l'idéal suprême pour 43% des personnes interrogées, les femmes dépassant cette fois les hommes (47% contre 39%).

Neutralité en dernière position

La Suisse comme nation née de la volonté de ses habitants, marquée par la diversité linguistique et culturelle, a, elle, été citée par 39% des personnes interrogées.

Enfin, seuls 30% des sondés considèrent la neutralité comme l'idéal le plus élevé du pays. Ici, hommes et femmes étaient à égalité. La neutralité arrive ainsi en septième et dernière position, derrière la souveraineté et la solidarité.

Au total 2787 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées. Les données ont été collectées par Sotomo entre le 6 et le 20 novembre 2024. Le baromètre a été publié en février. Les résultats concernant les idéaux des Suisses ont été diffusés dimanche par la NZZ am Sonntag.