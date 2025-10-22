  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie Ignazio Cassis accueilli à Amman par son homologue jordanien

ATS

22.10.2025 - 21:27

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir à Amman en Jordanie par son homologue Ayman Safadi. Les deux hommes doivent s'entretenir sur le plan de paix à Gaza parrainé par le président américain Donald Trump.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir par son homologue jordanien Ayman Safadi.
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir par son homologue jordanien Ayman Safadi.
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 21:27

22.10.2025, 21:46

Les deux ministres se sont serré la main à l'arrivée du Tessinois, s'échangeant plusieurs sourires. La première phase du cessez-le-feu en place à Gaza depuis une dizaine de jours doit être abordée. Les autres points du plan doivent aussi être discutés.

L'acheminement de l'aide humanitaire figure parmi les priorités depuis qu'un fragile accès à la bande de Gaza est possible. La Suisse participe au programme d'aide jordanien en collaboration avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens UNRWA. Le soutien à cet organe est passé de 20 à 10 millions par année après une suspension l'année dernière.

La Jordanie, à la frontière de la Cisjordanie, accueille une grande communauté palestinienne.

Les plus lus

Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!
Ce méga-projet aura-t-il raison de l'un des plus vieux monastères du monde?
Les Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu
Les Reds et les Blues déroulent, le Real et le Bayern reçus trois sur trois
Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?
Trump demande 230 mios à son ministère de la Justice - pour sa poche!