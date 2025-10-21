  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

ATS

21.10.2025 - 09:16

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient cette semaine. Le Tessinois, régulièrement qualifié d'attentiste sur ce thème, doit aborder la situation à Gaza avec son homologue jordanien mercredi.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis effectuera une tournée de quatre jours en Jordanie, en Irak et au Koweït (archives).
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis effectuera une tournée de quatre jours en Jordanie, en Irak et au Koweït (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 09:16

21.10.2025, 09:18

La rencontre avec le ministre des affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, constitue la première étape de la tournée diplomatique dans la région. M. Cassis se rendra ensuite en Irak et au Koweït.

«La tournure des événements dans la région et le rôle stabilisateur de la Jordanie au Proche-Orient» seront au menu des discussions, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mardi dans un communiqué.

Ce déplacement intervient alors que des émissaires américains se sont rendus lundi en Israël, dix jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu encore fragile. Ignazio Cassis n'a pas été impliqué dans les discussions sur l'accord de paix proposé par le président américain Donald Trump lors du sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte la semaine dernière.

Les plus lus

Alerte à New York: un super gratte-ciel menace de s'effondrer!
L'accueil bruyant de ses codétenus: «Oh bienvenue Sarkozy!»
Trois ans de Meloni: les dessous de l'embellie économique italienne
Genève: polémique autour d'une intervention de police musclée
Une ancienne star de NFL meurt dans des circonstances troublantes
Le prince Andrew face aux mémoires posthumes de sa principale accusatrice !