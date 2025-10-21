Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient cette semaine. Le Tessinois, régulièrement qualifié d'attentiste sur ce thème, doit aborder la situation à Gaza avec son homologue jordanien mercredi.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis effectuera une tournée de quatre jours en Jordanie, en Irak et au Koweït (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La rencontre avec le ministre des affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, constitue la première étape de la tournée diplomatique dans la région. M. Cassis se rendra ensuite en Irak et au Koweït.

«La tournure des événements dans la région et le rôle stabilisateur de la Jordanie au Proche-Orient» seront au menu des discussions, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mardi dans un communiqué.

Ce déplacement intervient alors que des émissaires américains se sont rendus lundi en Israël, dix jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu encore fragile. Ignazio Cassis n'a pas été impliqué dans les discussions sur l'accord de paix proposé par le président américain Donald Trump lors du sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte la semaine dernière.