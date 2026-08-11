blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Ignazio Cassis tourmenté : une ambassadrice suisse fait jaser au DFAE

Les points forts du jour

BANQUES : La commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats prend position mardi sur la question des fonds propres d'UBS.

VOTATIONS FEDERALES : Le Conseil fédéral lance mardi sa campagne en vue des votations fédérales du 27 septembre.

CRIMINALITE ECONOMIQUE : Le procès en appel de Pierin Vincenz et de ses coaccusés devant la Cour suprême zurichoise prévoit ce mardi l'interrogatoire de l'ex-patron de la banque Raiffeisen.

ATHLETISME : Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (100 m haies) et Simon Ehammer (longueur) tiendront la vedette côté suisse lors de la deuxième journée des Championnats d'Europe de Birmingham.

NATATION : Noè Ponti visera le podium dès 18h37 en finale du 50 m papillon, mardi aux Européens en grand bassin de Paris.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 11 août, c’est aujourd’hui la Journée mondiale du steel pan.

Vu dans la presse

DIPLOMATIE : L’ambassadrice suisse en Arabie saoudite, Yasmine Chatila Zwahlen, ne souhaiterait pas être transférée à Ramallah, rapporte Blick. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a tenté de la convaincre lors d’un entretien d’une heure.



Née à Beyrouth, arabophone et issue d’une famille suisso-libanaise, elle bénéficie d’une forte crédibilité auprès des Palestiniens. Elle préfère, selon le journal, devenir ambassadrice à Tunis. Au DFAE, les avis sont partagés sur la possibilité d’imposer à une diplomate un poste important contre son gré.

EGLISE REFORMEE : D’ici à 2029, l’Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV) veut faire passer le nombre de paroisses de 88 à 30, voire 25, révèle 24 heures. Cette vaste réorganisation pourrait entraîner la restitution aux communes d’environ la moitié des plus de 300 lieux de culte du canton. L’EERV ne chiffre pas encore les temples concernés, mais les paroisses engagées dans les fusions envisagent déjà de réduire fortement le nombre de lieux utilisés régulièrement.

Les communes, propriétaires de plus de 90% des édifices, devront réfléchir à leur nouvelle affectation: activités associatives, culturelles, usage hybride ou autre. L’enjeu est patrimonial et émotionnel. L’EERV assure toutefois que les fusions ne réduiront pas nécessairement le nombre de cultes, mais pourraient entraîner davantage de déplacements pour les fidèles.

CRECHES : Forte de l’arrêt du Tribunal fédéral qui a récemment annulé les amendes infligées à trois crèches privées genevoises, TotUp annonce de nouvelles procédures judiciaires contre l’Etat de Genève, rapporte Le Courrier. La société réclame notamment une réparation financière pour les pertes qu’elle dit avoir subies après l’abandon de plusieurs projets, ainsi que la restauration de son honneur après sa condamnation pénale.

Son avocat accuse le Canton d’avoir mené pendant plus de quatre ans une politique visant à exclure les crèches privées du marché par des moyens déloyaux. Il estime que l’arrêt du Tribunal fédéral, qui a jugé illégale l’imposition de conditions salariales inspirées de la convention collective du secteur aux crèches privées non subventionnées, renforce désormais la position de TotUp.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE : Un différend concernant un paiement en suspens entre la ville de Brigue-Glis et les paroisses locales a été réglé, selon le Walliser Bote. Le curé Jean-Pierre Brunner avait menacé de suspendre toutes les activités pastorales dès le 21 août si la ville ne versait pas, d’ici au 20 août, une contribution convenue de 750'000 francs.

Les messes, baptêmes et enterrements auraient notamment été concernés. La ville avait suspendu sans concertation ce paiement, prévu contractuellement à la mi-juillet, mettant en danger le versement des salaires des 65 employés de l’espace pastoral de Brigue-Glis-Naters-Mund.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : La température de 48,8 degrés est mesurée près de Syracuse. Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en Europe.

- Il y a 5 ans (2021) : Décès du maire de Lugano et ancien conseiller d'Etat tessinois Marco Borradori.

- Il y a 20 ans (2006) : Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1701, qui exige la cessation des hostilités dans la guerre du Liban.

- Il y a 30 ans (1996) : Décès du chef d'orchestre et compositeur suisse d'origine tchèque Rafael Kubelik. Il avait quitté son pays en 1948 en raison de la prise de pouvoir des communistes. Il était retourné à Prague en 1990, après la Révolution de velours, pour le concert d'ouverture du festival du Printemps de Prague.

- Il y a 70 ans (1956) : Décès du peintre américain Jackson Pollock, représentant de l'expressionnisme abstrait.

- Il y a 80 ans (1946) : Naissance de l'acteur et réalisateur français Patrick Bouchitey ("La meilleure façon de marcher», «La vie est un long fleuve tranquille», «La vie privée des animaux").

Le dicton du jour

«Si, le jour de Sainte-Claire, la journée est chaude et claire, comptez sur les fruits à couteau, à coup sûr ils seront beaux»