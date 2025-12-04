  1. Clients Privés
Pas «plus» mais «mieux» Ignazio Cassis veut une OSCE plus pragmatique et plus agile

ATS

4.12.2025 - 12:59

L'OSCE doit pouvoir agir plus rapidement sous la présidence suisse. Pour cela, des réformes pragmatiques sont nécessaires au sein de l'organisation, a déclaré jeudi le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis prévoit des réformes pour l'OSCE.
Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis prévoit des réformes pour l'OSCE.
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 12:59

04.12.2025, 13:14

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) doit jouer son rôle, même si elle ne reçoit pas de moyens supplémentaires. Il ne s'agit pas de faire «plus», mais «mieux». Elle doit pouvoir agir lorsque l'histoire s'accélère, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans son discours.

Pour ce faire, il faut simplifier les procédures et accélérer la capacité d'action. Les ressources doivent être mieux priorisées. Il faut en outre de la discipline pour pouvoir agir de manière stratégique malgré les «contraintes budgétaires».

Depuis plusieurs années, l'OSCE ne peut pas adopter de nouveau budget. C'est pourquoi le budget de 2021 est toujours reporté à la nouvelle année. En raison de l'inflation, il perd ainsi de sa valeur d'année en année. De plus, aucun nouveau projet ne peut être lancé et aucun nouveau poste créé. Pour un nouveau budget – et pour chaque décision – les 57 Etats membres doivent trouver un consensus.

«Le consensus doit retrouver son sens», a poursuivi Ignazio Cassis, ajoutant qu'il ne doit pas être utilisé comme un droit de veto, mais comme un engagement à faire avancer l'essentiel.

Durant sa présidence, la Suisse soutiendra toute «voie crédible» vers une «paix juste» en Ukraine. Elle souhaite en outre renforcer le multilatéralisme et préserver la démocratie.

