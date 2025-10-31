«Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise» - Une ex-ambassadrice pas optimiste

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La Suisse durement taxée par Trump «Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise» - Une ex-ambassadrice pas optimiste

ATS

31.10.2025 - 07:19

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Suzi LeVine, ne croit pas à une baisse prochaine des droits de douane américains sur les biens suisses. «Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise», déclare-t-elle vendredi dans la presse alémanique.

Suzi LeVine a été ambassadrice des Etats-Unis en Suisse entre 2014 et 2017 (archives).
Suzi LeVine a été ambassadrice des Etats-Unis en Suisse entre 2014 et 2017 (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:19

Mme LeVine voit en revanche dans le Forum économique mondial de Davos (WEF) une opportunité pour mener de nouvelles discussions avec les autorités américaines. «Avec le WEF, la Suisse a une scène et [le président américain Donald] Trump aime les scènes», relève-t-elle dans un entretien diffusé par les journaux du groupe CH Media.

Elle remarque également que la Suisse est le plus grand transformateur d'or du monde. «Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs», en conservant sa boussole morale et en misant sur les droits de l'homme et l'État de droit, ajoute-t-elle.

Autre conseil donné par Mme LeVine: diversifier ses relations économiques. Les partenariats entre les cantons et les États américains pourraient être actuellement plus viables que les accords nationaux, note-t-elle.

Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama. La nouvelle ambassadrice américaine Callista Gingrich a présenté ses lettres de créance à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter la semaine dernière.

Archive sur les droits de douane

Droits de douane :

Droits de douane : "le scénario d'horreur s'est réalisé"

"Pour nos entreprises, ça veut dire (que) 15% des exportations seront éliminées et ça veut aussi dire que des dizaines de milliers de postes de travail sont mis en péril en Suisse", estime le directeur de Swissmem, Stefan Brupbacher.

07.08.2025

Les plus lus

Nucléaire : l'annonce de Donald Trump provoque une onde de choc
Donald Trump transforme le temple culturel de Washington
Avalanche géante sur l’Annapurna: le camp de base submergé
«Très, très lent» - Une controverse refait surface au Masters de Paris
Ferrari détruite : une fameuse route américaine théâtre d’un violent accident !
«Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise» - Une ex-ambassadrice pas optimiste