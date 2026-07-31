Un peu plus d'un an après l'éboulement qui a enseveli le village, Blatten continue sa mue. En à peine quelques mois, les chantiers de la nouvelle route cantonale et du téléphérique qui doit relier Wiler à Weissenried ont déjà changé le visage de la zone sinistrée.

Un peu plus d'un an après l'éboulement qui a enseveli le village, Blatten continue sa mue.

Reportage «Il faut avoir en tête que ça peut bouger» - Après la catastrophe, une route sort de terre à Blatten

Plusieurs chemins de terre traversent désormais le cône d'éboulis. À proximité de la Lonza, dans le prolongement de l'ancien axe principal à moitié détruit ou encore plus haut, sur le flanc droit de la vallée qui fait face au petit Nesthorn effrité. C'est là que se dessine – littéralement – le nouvel accès qui doit reconnecter Blatten au reste du Lötschental.

Débutés du côté de Wiler, en aval de la rivière, les travaux mobilisent une trentaine de personnes chaque jour. «Un système de blocs en béton empilés y est utilisé pour la première fois», raconte à Keystone-ATS Gaston Roth, directeur de chantier au sein du service de la mobilité valaisan. De cette manière, les fondations se font beaucoup plus rapidement qu'habituellement.

Entre planification, homologation et construction, un tel chantier durerait près de dix ans en temps normal, relève le responsable, qui reconnaît que les équipes font un travail qu'ils n'avaient jamais mené jusqu'alors.

«C'est très spécial ici. Il faut tout décider rapidement. Il y a plus de stress, mais c'est aussi très enrichissant», souligne l'homme qui a vécu toute sa vie dans la vallée, dans le village de Wiler.

Ce que le sol rend

Où que mènent les routes, on trouve des pierres de toutes les tailles, des arbres déracinés rassemblés, des débris, mais aussi, parfois, des «reliques» retrouvées. Les travaux de déblaiement ont par exemple permis de retrouver un emblématique poêle en pierre ollaire, utilisé traditionnellement dans les vallées alpines.

Sur le versant nord, en dessous du hameau de Weissenried – où arrivera le téléphérique -, l'herbe a repoussé. «On a nettoyé la pente, et on espère que ça redevienne vert», lance Antonino Maesano, chef de projet au Canton.

Mais ce «nettoyage» reste ciblé. Il serait impossible de l'envisager partout. «Déblayer pour mettre où? Des fois, il faut respecter la nature», glisse naturellement Gaston Roth.

Instabilité et difficulté du terrain

Près de 15 mètres de matériaux naturels sont déposés au fond de la vallée: c'est dans ces conditions qu'il faut construire. «Ce n'est pas facile, mais le plus vite tu réalises, le plus vite tu continues,» poursuit-il.

«On a réalisé des forages pour analyser ce qu'il y a dans la matière et on a constaté qu'il y a encore des morceaux de glace», des blocs rejetés par le glacier du Birch le 28 mai 2025. Le tout rend le sol particulièrement instable. «Il faut avoir en tête que ça peut bouger.»

«Ça aide qu'il fasse chaud, cette eau va partir», complète Antonino Maesano. En observant le paysage, les deux hommes pointent une marmotte qui surgit du gris.

Plus bas, des pierres sont extraites de la Lonza. Beaucoup sont et seront utilisées pour construire les fondements de la route. «On utilise les ressources que l'on a ici. Comme ça, il n'y a pas tous les transports. Pour l'écologie aussi, c'est super comme ça», souligne Gaston Roth.

«Presque un ascenseur»

Grises elles aussi, les plateformes du téléphérique sont déjà bien installées. Dans quelques jours, les pylônes arriveront dans la région. Et l'installation devrait être prête à être testée cet automne, avant une mise en fonction prévue à la fin de l'année.

Elle permettra notamment aux familles qui se sont réinstallées – ou s'apprêtent à le faire – dans le hameau de Weissenried de profiter d'un transport rapide. «C'est presque un ascenseur», image le chef de projet. Rapide et pas besoin de pilote.

Tous ces chantiers sont coordonnés par les différentes équipes et services impliqués: en parallèle et depuis quelques semaines, les déchets issus des maisons détruites par la coulée de boue ou inondées par le lac qui s'est formé ensuite sont évacués par les différents chemins de terre tassés.

Eux aussi construits par étapes et par secteur, les 2,8 kilomètres de la route cantonale ("RC24") devraient être achevés en 2029, selon le calendrier actuel. À ce moment-là, la route de secours et les différentes voies utilisées pour le chantier devraient être délaissées. Et peut-être recouvertes de vert.

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