Revue de presse E-ID : il faut prendre au sérieux les craintes de la population

ATS

28.9.2025 - 19:05

Le tout petit oui au projet d'identité numérique montre qu'une partie de la population s'inquiète des évolutions de la technologie. Il faudra en tenir compte, estime la presse après les votations de ce dimanche.

Un résultat partiel sur l’e-ID est projeté sur un écran, dimanche 28 septembre 2025, à Berne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.09.2025, 19:05

28.09.2025, 19:48

Le Conseil fédéral, tous les grands partis et les milieux économiques soutenaient sans réserve ce projet. Ces élites n’ont pas perçu les craintes et les interrogations qui touchaient toutes les générations et dépassaient les clivages politiques, écrit Le Temps sur son site internet.

Malgré un large soutien politique, ce résultat révèle les craintes des citoyens face à l’évolution technologique, renchérissent 24 heures et la Tribune de Genève. Leur confiance est limitée – y compris envers les autorités.

Souvenir du pass Covid

Les souvenirs du pass Covid, qui a compliqué la vie à ceux qui le refusaient, ont probablement pesé, eux aussi, dans l'issue du vote. Il ne faudra pas l'oublier après ce «oui de raison», ajoutent les deux journaux lémaniques. Le portail Watson appelle lui aussi à «ne pas oublier» les arguments des opposants.

Votations. Abolition de la valeur locative : fin d’une anomalie ou cadeau fiscal?

VotationsAbolition de la valeur locative : fin d’une anomalie ou cadeau fiscal?

Tout comme l'arrivée des voitures a mené à de nombreux morts sur la route, l'introduction d'une identité numérique mènera forcément à quelques fuites et abus, écrit-il. Il s'agira de les empêcher, de renforcer à chaque moment les outils de protection de nos données et de chasser et juger les criminels qui voudront en faire leur gagne-pain.

Et le portail d'appeler à continuer à lutter contre les dérives d'une surveillance de masse. «Une e-ID sans un cadre légal et pratique sécurisé serait en effet dangereuse», souligne-t-il.

Vivre sans e-ID

Le vote serré de dimanche «montre qu’il faut prendre très au sérieux les préoccupations» de nombreux Suisses, ajoute Le Temps. L’explosion du numérique inquiète certains, alors que d’autres ne veulent simplement pas se voir imposer un système. Le Conseil fédéral doit démontrer qu'il sera bien possible de vivre sans e-ID.

Un avis partagé par les journaux du groupe ESH. Même si la future e-ID constitue «un gain indéniable de sécurité», elle doit rester une option et non devenir, à terme, une obligation de fait. Cette promesse faite par nos autorités doit absolument être tenue.

Votations. La Suisse accepte de justesse l'identité électronique à 50,4%

VotationsLa Suisse accepte de justesse l'identité électronique à 50,4%

«Tout comme le maintien de l’argent liquide garantit une liberté de choix, il faut s’assurer que chacune et chacun puisse continuer à recourir, pour tous les services importants (...), à des alternatives non numériques, sans contrainte ni surcoût», écrivent le Nouvelliste, Arcinfo et La Côte.

Le Temps appelle également de ses voeux un grand débat autour de la digitalisation en Suisse. Dans de nombreux domaines, comme le dossier électronique du patient, le pays est très en retard, mais ce vote prouve qu’un passage en force ne marchera pas.

La Suisse accepte de justesse l'identité numérique à 50,4%

La Suisse a dit oui d'un cheveu dimanche à une identité numérique, pilotée par Berne. Malgré le soulagement des partisans du projet, une large alliance, sauf l'UDC, de nombreuses craintes se sont exprimées et il faudra en tenir compte.

28.09.2025

