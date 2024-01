L'armée suisse fait face à un gouffre d'un milliard de francs

Il manque un milliard de francs dans les caisses de l'armée suisse pour financer ses achats d'armement jusqu'en 2025. Un document interne révélé par la télévision publique alémanique SRF montre que l'armée s'est écartée de sa propre planification financière.

Les dépenses d'exploitation pour divers systèmes, à commencer par ceux des avions, mais aussi pour les troupes au sol, ont massivement augmenté (archives). KEYSTONE

Contactée mercredi soir par Keystone-ATS, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) n'a pas pris position.

Selon le rapport cité par SRF, l'armée a planifié en détail il y a huit ans déjà comment elle comptait financer l'achat d'un nouvel avion de combat et le renforcement de la défense anti-aérienne. Pendant plusieurs années, elle ne devait plus, ou moins, commander d'armement afin de libérer des fonds. Mais dès 2020, le Conseil fédéral et le Parlement ont procédé à des achats nettement plus importants que ceux prévus en 2018.

Selon le document interne rendu public mercredi soir, ce défaut d'argent pourrait aussi s'expliquer par la hausse des coûts d'exploitation de l'armée et le renchérissement.

Evénements annulés

Le chef de l'armée Thomas Süssli a déclaré samedi à la SRF que rien ne laissait présager une telle aggravation de la situation financière. Les dépenses d'exploitation pour divers systèmes, à commencer par ceux des avions, mais aussi pour les troupes au sol, ont massivement augmenté.

Le Parlement a certes laissé entrevoir une augmentation du budget militaire, mais seulement à partir de 2028, a déclaré M. Süssli.

Vendredi, l'armée a annoncé l'annulation de deux grands événements en raison de la situation financière tendue. Les Forces aériennes voulaient organiser fin août le show aérien Air Spirit 24 sur l'aérodrome militaire d'Emmen (LU), tandis qu'une grande manifestation des troupes au sol, Defense 25, était prévue pour 2025 à Bière (VD).

Quant aux économies réalisées grâce à ces deux annulations, un porte-parole de l'armée, contacté alors par Keystone-ATS, n'avait pu les chiffrer. Cela ne résout pas les problèmes financiers de l'armée, mais c'est un pas en avant visible, avait-il dit.

