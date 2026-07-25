En Suisse, les automobilistes doivent à nouveau sortir le portefeuille. En l'espace de quelques jours, les prix de l'essence et du diesel ont encore grimpé de quatre centimes par litre, atteignant leur plus haut niveau depuis environ deux ans.

Les prix de l'essence et du diesel ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans.

Conflit au Proche-Orient L'essence atteint son plus haut niveau depuis deux ans en Suisse... et ce n'est pas fini

Les prix des carburants repartent à la hausse en Suisse. Après une première forte progression le week-end dernier, ils ont encore gagné environ quatre centimes par litre en l'espace de quelques jours, atteignant leur plus haut niveau depuis près de deux ans.

Selon les données publiées samedi par le Touring Club Suisse (TCS), le litre d'essence sans plomb 95 s'établit désormais en moyenne à 1,96 franc, contre 1,92 franc auparavant, soit une hausse de 2,1%. L'essence sans plomb 98 est passée de 2,03 à 2,07 francs, tandis que le diesel atteint 2,14 francs le litre, contre 2,10 francs précédemment.

Ces niveaux sont les plus élevés depuis environ deux ans, mais restent en deçà des records enregistrés après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, lorsque l'essence sans plomb 95 avait parfois dépassé 2,30 francs le litre. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran fin février 2026, les prix de l'essence et du diesel ont progressé de 17 à 20%.

Cette hausse s'explique par plusieurs raisons

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Outre les tensions au Proche-Orient, le TCS cite les raffineries endommagées en Russie, la baisse temporaire des exportations de carburant en provenance de Chine et le niveau toujours bas du Rhin, qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement. Ce dernier facteur renchérit le transport des produits pétroliers vers la Suisse, les navires-citernes ne pouvant charger qu'une cargaison réduite.

Le prix du pétrole a entre-temps reflué. Vendredi, le Brent est repassé sous la barre des 100 dollars le baril, mais cette détente ne devrait se répercuter qu'avec un certain délai à la pompe.

Le TCS relève les prix à intervalles irréguliers, sur la base d'échantillons. Les tarifs réels peuvent varier selon les régions et les stations-service.

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