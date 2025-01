Le 13 janvier 2015, la direction de Tamoil Suisse SA (TSSA) convoque le personnel de la raffinerie de Collombey-Muraz (VS). Les 270 salariés, dont 238 fixes, se voient signifier une mise en veille progressive des activités, à partir d'avril.

Un ouvrier regarde le site de la Raffinerie lors d'une conférence de presse sur le démantèlement de la Raffinerie Tamoil le mardi 18 février 2020 à Collombey-Muraz. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

Si l'annonce d'une restructuration planait depuis un moment, personne n'avait envisagé une décision si drastique, malgré les difficultés du marché. Le 4 février, une manifestation de soutien mobilise près de 600 personnes devant les grilles de la raffinerie.

Neuf jours plus tard, une partie du personnel et des syndicalistes bloque la gare de chargement d'Aigle durant près de trois heures, empêchant tout wagon de sortir et près de 50 camions d'être approvisionnés.

De longues négociations

Si, durant plusieurs mois, l'option d'un repreneur est envisagée, le groupe pétrolier n'a finalement pas vendu son outil de production, faute d'avoir reçu une offre jugée suffisamment sérieuse. Le choix de fermer l'usine devient inéluctable.

En coulisses, les représentants du personnel, d'Unia et des Syndicats chrétiens oeuvrent durant plusieurs semaines pour obtenir un plan social le plus acceptable possible. Son contenu sera, au final, respecté par TSSA.

Une barrière hydraulique bien utile

Une éventuelle pollution des sols de grande ampleur, crainte par les mouvements environnementaux, n'a jamais été prouvée. Les diverses analyses du Service de l'environnement (835 échantillons, 159 forages) ont démontré qu'une surface de 4 hectares devait être assainie, soit environ 2% de la surface totale du site.

Seuls 1000 m3 de terre contenant des métaux lourds ont été excavés. Le fait d'avoir confiné la nappe phréatique par une barrière hydraulique de 6 mètres de profondeur autour du site industriel a évité bien des désagréments et limité la facture à 4 millions de francs, selon TSSA.

Cheminées encore à démolir

Un long bras de fer plus intense a également eu lieu entre TSSA et la commune de Collombey-Muraz afin d'obtenir une garantie de 10 millions de francs pour assurer le démantèlement du site. Tamoil finira par accepter.

En mai 2019, l'entreprise annonce la fermeture définitive de la raffinerie mise en service en 1963. Début août 2021, les travaux de démolition de la raffinerie démarrent avec le démantèlement du premier des 54 réservoirs du parc de stockage. Le 98% du démantèlement est aujourd'hui réalisé.

Reste à définir quand les deux cheminées du site seront démolies. «Nous sommes en contact avec une entreprise spécialisée pour effectuer ce travail. Celui-ci devrait voir le jour durant le premier semestre 2025», indique Stéphane Trachsel, membre de la direction de Tamoil Suisse.