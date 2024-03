blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

BANQUES : L'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) organise mercredi sa conférence de presse annuelle. Un an après la reprise de Credit Suisse par UBS, elle tirera notamment les enseignements dans la débâcle de la deuxième banque helvétique.

ASILE : Le conseiller fédéral Beat Jans se déplace mercredi au centre fédéral d'accueil (CFA) des requérants d'asile à Boudry (NE), où la situation est explosive depuis un certain temps, en raison de nombreuses incivilités, commises par une très faible minorité de personnes. La taille du centre est critiquée de toutes parts. Le chef du Département fédéral de justice et police va rencontrer les autorités communales et cantonales, qui aimeraient que la répartition des demandeurs d'asile se fasse différemment en Suisse et que la petite minorité de personnes à problèmes soit mieux encadrée.

PROCHE-ORIENT : Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se rend mercredi en Arabie saoudite dans le cadre de sa sixième visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Il sera jeudi en Egypte. Selon ses services, le chef de la diplomatie américaine discutera notamment des efforts déployés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu «immédiat». Il abordera aussi la question «d'une voie politique pour le peuple palestinien avec des garanties de sécurité pour Israël et d'une architecture pour une paix et une sécurité durables dans la région».

AUJOURD'HUI C'EST...: Comme chaque 20 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. L'événement a été célébré à travers toute une série de manifestations organisées en Suisse ces derniers jours. L'Organisation internationale de la francophonie souhaite inscrire cette année les célébrations sous le thème «créer, innover, entreprendre en français». Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/french-language-day/

AUJOURD'HUI C'EST...: C'est également la journée internationale du bonheur. Pour l'ONU, les gouvernements et les organisations internationales devraient investir dans les conditions qui favorisent le bonheur en défendant les droits de l'homme et en intégrant les dimensions du bien-être et de l'environnement dans les cadres politiques, tels que les 17 objectifs de développement durable. Plus d'informations ici: https://www.un.org/fr/observances/happiness-day

Vu dans la presse

ASILE : L'idée des conteneurs pour héberger les requérants d'asile, relancée conjointement cette année par le nouveau ministre de justice et police Beat Jans et les cantons, a une nouvelle fois été enterrée, affirme mercredi Le Temps. L'aspect financier aurait pesé dans la balance, ont indiqué des sources au journal. La Berne fédérale étant freinée par ses exigences d'équilibre budgétaire, les cantons auraient dû passer à la caisse et participer aux coûts. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) explique avoir «examiné s'il devait demander à titre préventif un crédit au Conseil fédéral pour la réalisation de constructions mobiles dans le cadre du crédit supplémentaire 2024. Il a toutefois renoncé à une telle demande [...] parce que différents acteurs politiques s'y sont opposés».

SUISSE-UE: Contrairement à l'Union syndicale suisse (USS), le syndicat Travail.Suisse a décidé de ne pas boycotter les discussions sur le nouvel accord négocié entre la Suisse et l'Union européenne (UE), relève mercredi la Neue Zürcher Zeitung. «Sur le fond, nous sommes absolument d'accord avec l'USS sur la protection des salaires, mais nous n'avons pas perdu l'espoir qu'une solution viable dans l'intérêt des travailleurs soit encore possible», indique dans le journal Adrian Wüthrich, président de Travail.Suisse. Selon lui, les nouvelles négociations avec l'UE sont mieux préparées que celles sur l'accord-cadre, auxquelles la Suisse avait unilatéralement mis fin en 2021.

TRANSPORTS PUBLICS : Le nouvel abonnement demi-tarif plus des Chemins de fer fédéraux (CFF) est apprécié, écrivent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Plus de 70'000 d'entre eux ont été vendus. Mais la nouvelle formule pose des problèmes lorsqu'il faut la renouveler. Un homme, qui avait encore 29,40 francs sur son compte du demi-tarif, ne pouvait ni acheter un billet de train plus cher ni renouveler son abonnement de 1500 francs, tant que le reliquat de l'ancien abonnement n'avait pas été dépensé, rapportent les journaux. Selon SwissPass, il s'agit de «difficultés initiales». «Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver une solution», indique dans les journaux une porte-parole.

DÉCÈS : L'autopsie réalisée en Suisse sur l'attaché de défense de l'ambassade de Suisse au Pakistan retrouvé mort à Islamabad n'a révélé aucun indice d'intervention étrangère, indique dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de mercredi un porte-parole de l'armée. Le rapport final n'est toutefois pas encore disponible et la cause du décès n'a pas encore été déterminée, ajoute-t-il. L'attaché de la défense avait été retrouvé sans vie dans son appartement de fonction le 5 mars dans la capitale pakistanaise.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : la controversée réforme des retraites portée par le président français Emmanuel Macron est officiellement adoptée en France après des mois de polémique. Les forces d'opposition ne parviennent pas à faire capoter le projet à l'Assemblée nationale et à faire tomber le gouvernement par une motion de censure.

- Il y a 25 ans (1999) : le Vaudois Bertrand Piccard et le Britannique Brian Jones réalise le premier tour du monde en ballon, en franchissant la ligne d'arrivée au-dessus de la Mauritanie après avoir parcouru 42'810 kilomètres, en 19 jours, 1 heure et 49 minutes.

- Il y a 85 ans (1939) : plusieurs milliers de tableaux et d'œuvres d'art considérés comme de «l'art dégénéré» sont brûlés dans la cour de la caserne principale des pompiers de Berlin, à Kreuzberg.

- Il y a 85 ans (1939) : naissance du biologiste zurichois Walter Jakob Gehring, spécialiste des molécules et du développement. Il est décédé en 2014.

Le dicton du jour

«La vigne me dit: en mars me lie, en mars me taille, en mars, il faut qu'on me travaille».

bas, ats