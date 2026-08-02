Cette année, beaucoup de personnes seront moins souvent piquées par les moustiques. Un expert de l'université de Zurich explique pourquoi — et pourquoi cette évolution est moins réjouissante pour la nature qu'il n'y paraît à première vue.

Les piqûres sont moins nombreuses qu’auparavant, mais ce n’est pas un signe encourageant.

Très peu de piqûres Il y a moins de moustiques que d'habitude... et ce n'est pas une bonne nouvelle

Dormir fenêtre ouverte pour laisser entrer un peu d'air frais, ou s'attarder dehors le soir : en cette période de l'année, on entend habituellement très vite le bourdonnement caractéristique des moustiques, ou l'on découvre le lendemain matin des piqûres qui démangent. Cette année, le phénomène semble nettement moins fréquent.

Y a-t-il vraiment moins de moustiques?

C'est ce que confirme Niels Verhulst, spécialiste des moustiques et directeur de l'Institut de parasitologie de l'université de Zurich. «En raison de la sécheresse exceptionnelle, nous capturons nettement moins de moustiques lors de nos campagnes de surveillance.»

Pourquoi y a-t-il moins de moustiques?

Les larves de moustiques se développent dans l'eau. Dans des conditions idéales, il leur faut sept jours pour se transformer en moustiques adultes. Elles dépendent toutefois de points d'eau temporaires : citernes de récupération ouvertes, gouttières bouchées, soucoupes ou autres petits récipients sont autant de sites de reproduction potentiels. La sécheresse actuelle en réduit considérablement le nombre.

C’est une raison de se réjouir, n'est-ce pas ?

Si beaucoup se réjouissent d'être moins piqués, le recul des moustiques n'est pas une bonne nouvelle pour l'écosystème. « Les moustiques et leurs larves font partie intégrante des chaînes alimentaires aquatiques et terrestres », explique le spécialiste. Ils constituent une source de nourriture essentielle pour de nombreux autres animaux, aussi bien dans l'eau que sur terre.

Les moustiques vont-ils revenir cet été ?

Les moustiques peuvent réagir rapidement dès que les précipitations font réapparaître des points d'eau, explique le spécialiste. «Au niveau local, leur nombre peut augmenter considérablement en l'espace de quelques semaines. »

Comment les autres espèces d'insectes réagissent-elles à la chaleur et à la sécheresse?

D'autres espèces d'insectes souffrent également de la sécheresse. Les conséquences varient selon les espèces et les stades de développement, mais le recul global du nombre d'insectes est général. «Les espèces des milieux humides ainsi que de nombreux insectes aquatiques pâtissent de l'assèchement des mares, des faibles débits et des températures élevées de l'eau», explique Niels Verhulst.

«Les butineurs trouvent moins de nectar et de pollen dans les prairies fauchées trop tôt ou desséchées. Les chenilles et autres herbivores perdent leur source de nourriture lorsque leurs plantes hôtes se dessèchent prématurément.» Les espèces thermophiles et adaptées à la sécheresse, comme les guêpes, pourraient certes en tirer un avantage à court terme. Mais la végétation desséchée produit moins de nectar et de sève, tandis que pucerons, chenilles et autres proies viennent à manquer. « Les aliments riches en sucres et en protéines deviennent alors particulièrement attractifs pour les guêpes, qui se montrent plus agressives », prévient le spécialiste.

À l'avenir, il faut s'attendre à davantage de périodes longues et chaudes. Quelles pourraient en être les conséquences pour les insectes?

«Il y aura des gagnants et des perdants », résume l'expert. « Les espèces thermophiles pourront se propager et de nouvelles espèces, dont certaines invasives, pourront s'installer. En revanche, les espèces adaptées au froid et celles qui sont spécialisées dans les milieux humides seront soumises à une pression croissante.» Les espèces alpines, elles, ne pourront pas se replier indéfiniment vers des altitudes plus élevées.

Concernant les moustiques, un été sec peut entraîner une diminution temporaire de leurs populations, faute de points d'eau propices à la reproduction. «Parallèlement, leur saison commence plus tôt en raison de la hausse des températures et se prolonge davantage. À l'avenir, certaines espèces pourraient également hiverner dans des régions où cela n'était pas possible jusqu'à présent.»

Quelles sont les conséquences du déclin des insectes?

«Un déclin général des insectes menace la pollinisation, les chaînes alimentaires, la lutte naturelle contre les ravageurs, ainsi que la décomposition de la matière organique et d'importants cycles de nutriments», énumère le spécialiste. «Il est donc essentiel de préserver la diversité, l'abondance et les fonctions écologiques de l'ensemble de la population d'insectes.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.