La composition du Conseil d'Etat fribourgeois sera largement remodelée à l'issue des élections de cet automne. Après le socialiste Jean-François Steiert, les conseillers d'Etat centristes Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ont annoncé vendredi qu'ils ne briguaient pas un nouveau mandat de cinq ans.

Les conseillers d'Etat fribourgeois Olivier Curty et Jean-Pierre Siggen ne brigueront pas un nouveau mandat au gouvernement fribourgeois (archives). ATS

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«Après sept années au Grand Conseil et treize au Conseil d’Etat, j’estime aujourd’hui que le moment est venu de passer le relais», explique le magistrat dans une lettre publiée par la Chancellerie d'Etat. Ces derniers mois, le grand argentier est monté au front pour défendre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) soumise au vote dimanche.

Membre de l’exécutif cantonal depuis 2013, le centriste a dirigé deux départements: la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport puis actuellement la Direction des finances.

Coupole fédérale

Quant à Olivier Curty, il explique son retrait du Conseil d'Etat à la fin de l'année par l'envie d'ouvrir un nouveau chapitre de son engagement politique. «Dans cette optique, j’ai donc décidé de me mettre à disposition de mon parti pour les élections au Conseil national de 2027», écrit l'élu centriste.

Parmi les dossiers prioritaires pour les prochains mois, Olivier Curty mentionne la nouvelle loi sur la formation professionnelle et la nouvelle loi sur le développement économique et l’innovation, actuellement en consultation. Comme son collègue de parti, il exprime sa reconnaissance à la population pour sa confiance.

Après avoir siégé dix ans, Jean-François Steiert avait lui annoncé le 10 avril dernier qu'il quittait le Conseil d'Etat à la fin de la législature pour faire de la place aux jeunes. Agé de 65 ans, le socialiste avait alors déclaré qu'il ne partait pas à la retraite et qu'il n'excluait pas d'être candidat pour les Etats en 2027.

Quatre sortants candidats

En revanche, la conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens est elle candidate à un deuxième mandat. La nomination formelle de l'élue des Vert-e-s interviendra lors d'une assemblée générale de son parti le 6 mai.

Le PLR a déjà désigné les deux ministres sortants Didier Castella et Romain Collaud pour conserver ses deux sièges. L'UDC Philippe Demierre est également candidat à un nouveau mandat au Conseil d'Etat fribourgeois.