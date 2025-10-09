  1. Clients Privés
Recul d'élèves attendu Il y aura moins besoin d'enseignants en primaire

ATS

9.10.2025 - 09:45

Un net recul du nombre d'élèves de primaire est attendu dès 2027, relève l'OFS. En conséquence, le besoin de nouveaux enseignants pour ce degré devrait fortement baisser.

Dès 2032, l'offre en nouveaux enseignants qualifiés pourrait répondre au besoin dans le degré primaire dans quasiment toutes les régions de Suisse (archives).
Dès 2032, l'offre en nouveaux enseignants qualifiés pourrait répondre au besoin dans le degré primaire dans quasiment toutes les régions de Suisse (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 09:45

09.10.2025, 10:26

Cette évolution est liée à la chute des naissances en Suisse depuis 2022, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Le nombre d'élèves du degré primaire devrait ainsi rapidement cesser de croître, puis devrait ensuite nettement baisser (-7% entre 2025 et 2034).

Cette baisse du nombre d'élèves devrait s'observer dans tous les cantons. Côté enseignants, leur nombre devrait reculer d'environ 4500 en dix ans, soit une baisse de 6%, estime l'OFS.

Presque plus de pénurie d'enseignants

Le besoin annuel de recrutement de nouveaux enseignants devrait ainsi être impacté. D'un niveau de 6000 nouveaux professionnels embauchés en 2022 et 2023, on devrait passer à un besoin d'environ 5000 cette année. Ce chiffre devrait ensuite progressivement reculer jusqu’à atteindre environ 3000 vers 2034, selon le scénario de référence. Cela représente un recul de 40% entre 2025 et 2034.

Dès 2032, l'offre en nouveaux enseignants qualifiés pourrait répondre au besoin dans le degré primaire dans quasiment toutes les régions de Suisse. Seule la région de la Suisse du Nord-Ouest pourrait avoir, en 2034, un nombre insuffisant de nouveaux diplômés, avec 10% de moins d'offre que de besoin.

A interpréter avec prudence

Selon l'OFS, il est difficile de prévoir le nombre de nouveaux enseignants dont les écoles auront besoin. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, notamment le moment où les enseignants quittent le service, les temps partiels ou les interruptions de carrière pour cause de parentalité ou de reprise d'activité.

Les résultats des modèles doivent donc être interprétés avec prudence et doivent être considérés comme des tendances, écrit l'OFS. En effet, des mesures structurelles, des réformes ou encore des changements de comportement des différents acteurs pourraient avoir une incidence. L'évolution du nombre de naissance est également incertaine.

