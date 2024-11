La défaite de la candidate démocrate Kamala Harris est une «immense déception, tristesse et inquiétude» pour les démocrates de Suisse. Ils disent avoir peur pour l'avenir des Etats-Unis, craignant une dérive autocratique de Donald Trump.

«Il y a un grand risque de blessure pour notre démocratie», a dit à Keystone-ATS Peter Butterfield, membre et trésorier des Democrats Abroad Switzerland (DA) et organisateur de la soirée électorale démocrate à Genève dans la nuit de mardi à mercredi.

«L'esprit de revanche» de Donald Trump après sa défaite non reconnue de 2020 fait craindre le pire en termes de pays et société divisés, selon lui. Une présidence «irraisonnable et dangereuse», s'inquiète-t-il.

Pour M. Butterfield, M. Trump et les républicains ont réussi à axer leur campagne sur l'inflation et la peur des immigrants, avec l'argument qu'ils volent les emplois des Américains. Il estime que Kamala Harris a fait une «très bonne campagne, mais sans doute insuffisante» sur ces thèmes, et peut-être trop exclusivement axée sur la classe moyenne.

Confiance des cols bleus perdue

«Nous avons perdu la connexion avec la classe ouvrière depuis les années Clinton et les nombreux traités internationaux de libre-échange signés sous sa présidence. Cette classe ouvrière n'oublie pas la fermeture de nombreuses usines et la délocalisation des emplois», analyse-t-il à chaud. «Nous avons donc perdu la confiance de cet électorat col bleu, bien éloigné du 'big business'».

Sur l'inflation, le démocrate établi à Aubonne (VD) estime que le président Joe Biden a mis en place les mesures nécessaires pour inverser la courbe depuis le Covid-19, principal responsable selon lui de l'augmentation des prix. Mais que malheureusement les effets ne se font pas encore sentir concrètement pour la population.

Enfin, M. Butterfiled est persuadé que Kamala Harris va concéder sa défaite dans un esprit fair-play et rassembleur.

