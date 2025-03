Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire du Centre contre la discrimination fiscale des couples mariés. Il lui préfère le projet d'imposition individuelle actuellement débattu aux Chambres. Il a transmis vendredi son message au Parlement, sans contre-projet.

Elle demande que la loi garantisse que les couples mariés ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables (image d'illustration, archives). Tatjana Efimkina / Shutterstock

Keystone-SDA ATS

L'initiative «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» veut ancrer le principe du calcul de l'imposition commune dans la Constitution. Elle demande que la loi garantisse que les couples mariés ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables, alors qu'aujourd'hui les premiers paient plus d'impôts que les seconds.

L'actuelle imposition commune des époux serait donc maintenue. Cependant, le Parlement devrait faire en sorte que les couples mariés ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables. Le texte ne concerne que l'impôt fédéral direct.

Si l'initiative était acceptée, le Conseil fédéral devrait, en l'absence de l'adoption d'une loi correspondante par le Parlement dans les trois ans, garantir la non-discrimination des époux au moyen d'une ordonnance transitoire. La charge fiscale des époux devrait ainsi faire l'objet d’un calcul alternatif.

Concrètement, les autorités fiscales procéderaient à deux calculs: dans un premier temps, la charge fiscale serait calculée selon le principe de l'imposition commune, et dans un second temps, sur la base des règles qui s’appliquent aux couples non mariés. Le moins élevé des deux montants calculés serait retenu.

Divers modèles

Devant les médias à Berne, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a remis en question ce modèle de calcul alternatif. Les revenus des époux dont la répartition des revenus est inégale ne seraient, dans les faits, pas additionnés. Cela conduirait à une inégalité entre les couples mariés avec un salaire et ceux à deux revenus.

La ministre des finances a aussi évoqué le modèle du «splitting», qui répondrait aux critères de l'initiative. Ce modèle est une forme d’imposition commune dans laquelle les revenus des époux sont additionnés. Le taux d'imposition applicable est obtenu en divisant le revenu imposable du couple marié par un certain facteur.

Ce modèle entraînerait toutefois une charge fiscale comparativement élevée pour les personnes non mariées. Le Conseil fédéral mentionne encore un manque à gagner pour l'Etat. Les conséquences de l'initiative sur la charge fiscale et les recettes dépendraient de la mise en oeuvre, a averti la St-Galloise.

Elle a déjà avancé des pertes entre 700 millions et 1,4 milliard de francs par an si le Conseil fédéral introduit provisoirement le calcul alternatif selon les barèmes en vigueur. Les pertes concerneraient principalement la Confédération, mais les cantons supporteraient environ 21,2% de cette baisse comme ils touchent aussi aux recettes de l’impôt fédéral direct.

Encore des discriminations

L'initiative n'établirait pas la neutralité de l'état civil, a encore argumenté Karin Keller-Sutter. Des discriminations fiscales pourraient subsister. Selon les cas de figure, les personnes non mariées seraient désavantagées par rapport aux personnes mariées ayant la même situation économique.

La ministre s'est toutefois montrée favorable à la suppression de la pénalisation fiscale des couples mariés. Mais la question est complexe. Le Parlement en débat depuis 20 ans, mais ne trouve pas de solution en raison d'idéologies opposées, a-t-elle rappelé.

La St-Galloise a estimé que tout modèle choisi fera des perdants. Mais elle a plaidé pour un renforcement de l'indépendance des femmes. Le projet sur l’imposition individuelle, que le gouvernement a élaboré sur mandat du Parlement, poursuit ce but, selon elle.

Faisant office de contre-projet indirect à une initiative des Femmes PLR, il incite plus la deuxième personne dans le couple marié à travailler, ce qui permet de pallier la pénurie de main-d'oeuvre. C'est souvent la femme qui est concernée, a relevé la ministre. L'initiative du Centre est en contradiction avec ce projet. «A la fin, on ne peut pas avoir les deux modèles.»