  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Défense Importantes frappes russes sur l'ouest de l'Ukraine: un mort

ATS

21.8.2025 - 07:58

D'importantes frappes de drones et missiles russes ont touché plusieurs villes de l'ouest de l'Ukraine tôt jeudi, causant un mort à Lviv et plus d'une dizaine de blessés dans la région, ont annoncé les autorités locales.

Lviv, la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine, n'échappe pas aux frappes russes.
Lviv, la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine, n'échappe pas aux frappes russes.
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 07:58

21.08.2025, 08:28

«Une personne a été tuée et deux ont été blessées à la suite de l'attaque combinée de drones et de missiles de croisière à Lviv», plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine, a indiqué Maksym Kozitskiï, le chef de l'administration militaire régionale dans un bilan préliminaire sur Telegram.

«Des dizaines de bâtiments résidentiels ont été endommagés», a-t-il précisé.

A Moukachenko, des frappes ont fait 12 blessés, dont 5 ont été hospitalisés, a indiqué le conseil municipal de la ville de Transcarpatie sur sa page Facebook.

Igor Polichtchouk, le maire de la ville de Loutsk, également dans l'ouest du pays, a aussi fait état sur Telegram «d'attaques de drones et missiles», sans signaler de blessés.

Drones ukrainiens détruits

L'ouest de l'Ukraine est moins souvent ciblé par les frappes russes que l'est et le sud du pays où les troupes russes continuent leur avancée.

Le ministère russe de la Défense a rapporté de son côté avoir détruit «49 drones ukrainiens» dans plusieurs régions tôt jeudi.

Les attaques en Ukraine et en Russie se sont poursuivies ces derniers jours malgré une intense activité diplomatique pour tenter de mettre fin au conflit déclenché en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les alliés européens de l'Ukraine ont fait bloc autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite à la Maison Blanche lundi après une rencontre en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

Les plus lus

Quand Melania Trump se mêle de politique et écrit à Poutine
L'Anglaise la plus âgée de tous les temps veut fêter ses 116 ans tranquille!
«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»
Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête
«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !
«Abus de pouvoir», «fuites»: le renseignement américain dans la tourmente