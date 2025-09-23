La loi fédérale sur l'imposition individuelle pourrait être soumise au verdict des citoyens. Avec l'Argovie mardi, sept cantons ont désormais saisi le référendum cantonal. Pour être valable, ce dernier doit être porté par au moins huit cantons.

Avec l'Argovie mardi, sept cantons ont jusqu'à présent saisi le référendum cantonal contre l'imposition individuelle (image symbolique) ATS

Le Grand Conseil argovien s'est prononcé mardi en faveur du référendum par 71 voix contre 59, suivant l'avis du gouvernement. L'UDC, le Centre, le PEV et l'UDF ont voté pour tandis que le PS, le PLR, les Vert-e-s et Vert'libéraux étaient contre.

L'Argovie rejoint ainsi les cantons de Saint-Gall, Thurgovie, Schwyz, Obwald ainsi que les deux Appenzell. En Valais, le parlement a approuvé de justesse une résolution: le canton n'a pas encore lancé de référendum.

Aux parlements d'Uri et de Nidwald, qui votent mercredi, on s'attend aussi à un soutien au référendum. Plusieurs cantons l'ont rejeté de justesse, comme Lucerne, Soleure, Schaffhouse ou Glaris. Parallèlement, l'UDC et Le Centre ont lancé la récolte de signatures pour un référendum facultatif contre l'imposition individuelle.