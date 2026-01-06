«Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La polémique enfle à Crans-Montana «Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !

Gregoire Galley

6.1.2026

Les familles des victimes de l'incendie meurtrier d'un bar à Crans-Montana ont appris mardi avec «consternation» qu'il n'y avait pas eu de contrôle de sécurité et incendie de l'établissement de 2020 à 2025, a indiqué un de leurs avocats mardi.

La conférence de presse des autorités de Crans-Montana a consterné plusieurs familles de victimes.
La conférence de presse des autorités de Crans-Montana a consterné plusieurs familles de victimes.
ats

Agence France-Presse

06.01.2026, 16:32

Mes clients «ont pris connaissance avec consternation des informations communiquées lors de la conférence de presse» des autorités de la commune, a déclaré à l'AFP Me Romain Jordan, qui conseille plusieurs familles de victimes.

Il a également souligné que «la quantité effarante des manquements et lacunes dans les contrôles pose avec d'autant plus d'urgence la question de la mise sous enquête de la commune». Et «on aurait aimé entendre des excuses, a fortiori cinq jours après les faits», a ajouté Me Jordan.

Pour l'instant, seuls les deux propriétaires français du bar, Jacques et Jessica Moretti, sont visés par une enquête pénale, soupçonnés d'"homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

L'incendie, qui a fait 40 morts et 116 blessés dont de nombreux étrangers, a été provoqué, selon l'enquête, par des bougies dites «fontaines» qui ont enflammé le plafond du sous-sol du bar recouvert d'une mousse acoustique. L'enquête doit notamment déterminer si cette mousse était conforme ou pas.

«La commune et l'ensemble des autorités doivent assumer pleinement leurs responsabilités», a demandé Me Jordan. «Assumer est quelque chose de nécessaire», a  déclaré à l'AFP Me Sébastien Fanti, avocat de Sion qui représente quatre familles de blessés.

Drame de Crans-Montana. «Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Drame de Crans-Montana«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Manque de moyens

Les clients du bar, principalement des adolescents et de jeunes adultes, ont été piégés par les flammes. Selon la commune, l'établissement, qui disposait d'une salle au sous-sol et d'une autre au rez-de-chaussée, comptait deux sorties de secours et pouvait accueillir 100 personnes par étage.

La loi impose au service de sécurité communal «de faire ces visites périodiques annuellement» dans les établissements recevant du public mais ces «contrôles périodiques n'ont pas été effectués de 2020 à 2025», a expliqué mardi le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, devant la presse, indiquant toutefois ne pas savoir pourquoi les inspections n'ont pas été faites.

M. Féraud a d'abord indiqué ne pas avoir connaissance d'un manque de moyens pour effectuer les contrôles dans la commune, avant d'affirmer que le service de sécurité en charge de ces inspections fait face à un travail «immense» alors qu'il est composé de cinq personnes, dont trois spécialistes.

La commune a choisi de se porter partie civile, pour avoir accès au dossier, ce que dénonce Me Jordan : «Que la commune cherche à se présenter en victime revient à dépouiller les vraies victimes de cette tragédie de leur statut, ce qui est inacceptable dans ces circonstances dramatiques», a-t-il protesté.

Archive sur Crans-Montana

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar «Le Constellation» après l'incendie qui a ravagé l'établissement. Le couple est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. Les premiers éléments de l'enquête, menée sous la direction du Ministère public, ont conduit à l'ouverture d'une instruction pénale contre les deux gérants de ce bar à deux étages. La présomption d'innocence s'applique, indiquent samedi la police cantonale et la Ministère public valaisan dans un communiqué commun.

03.01.2026

Les plus lus

«Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !
«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
5 morts en France et perturbations dans plusieurs pays
Un terrible deuil frappe Pierre Perret
Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»
La fille de Brigitte Macron brise le silence: «Les gens ne mesurent pas...»