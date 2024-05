Le nouvel établissement de détention fribourgeois (EDFR) a été présenté par les conseillers d'Etat Jean-François Steiert, en charge des infrastructures, et Romain Collaud, en charge de la sécurité et de la justice. En 2028, normalement, Bellechasse, à côté de Sugiez, doit devenir l'unique site de détention pénale du canton.

Le principal bâtiment inauguré vendredi à Bellechasse (FR) comprend un nouveau pavillon cellulaire de 66 places, destinées aux détenus sous régime ouvert qui étaient auparavant logés dans l’aile cellulaire du régime fermé. ATS

«C'est un magnifique accomplissement pour toute la chaîne pénale», a relevé Romain Collaud, en évoquant la «vaste modernisation» initiée en 2014. Le projet veut assurer un bien-être physique et mental par le renforcement de la resocialisation via le travail. D'ailleurs, des détenus ont fabriqué le mobilier des nouvelles cellules.

Différents régimes respectés

Dans le détail, les 66 chambres du nouveau pavillon cellulaire sont destinées aux détenus sous régime ouvert qui étaient auparavant logés dans l’aile cellulaire du régime fermé. La salle à manger, la réception et les parloirs pour ces prisonniers sont rassemblés en outre dans un nouveau bâtiment appelé pavillon d'accueil.

La réalisation comporte la construction de quatre bâtiments ainsi que la rénovation de deux édifices historiques. Elle permet une séparation des différents régimes de détention. Le nouveau centre pénitentiaire compte encore un centre médical pour assurer une prise en charge somatique et psychiatrique adéquate des détenus.

Enfin, le quatrième bâtiment abrite des ateliers sécurisés, aménagés pour fournir des places de travail aux détenus en milieu fermé et à ceux qui exécutent une peine anticipée. Au total, 1300 mètres carrés de panneaux solaires seront encore installés. L'ensemble des travaux s'aligne sur la stratégie climatique du canton de Fribourg.

Seconde phase bientôt

«La mise en fonction interviendra après les vacances d'été», a indiqué Guido Sturny, directeur de l'EDFR. Jean-François Steiert a insisté sur la particularité d'un chantier qu'il a fallu intégrer au fonctionnement de la prison. De plus, les bâtiments ont été édifiés sur des pieux en raison de la «très faible portance statique» du terrain.

Pour sa part, l'architecte Marcel Aebischer a mentionné l'ampleur de la tâche et une expérience unique, en référence aux contraintes de tels travaux. Etablissement plus que centenaire, Bellechasse accueille quelque 200 détenus et intègre une exploitation agricole qui fait sa spécificité, avec en particulier une boutique de vente.

La seconde phase du projet de planification pénitentiaire (EDFR II) est en cours d'étude, notamment le déplacement de la Prison centrale de Fribourg à Bellechasse. Elle comprend une augmentation des capacités d’exécution anticipée des peines privatives de liberté ainsi que la création d’un nouveau pôle alimentaire.

Enveloppe finale à 70 millions

L'inauguration de vendredi s'appuie sur des crédits cantonaux de près de 30 millions de francs, auxquels s'ajoute une part fédérale de 9,2 millions, a rappelé l'architecte cantonal Michel Graber. Ces travaux d'agrandissement s’inscrivent dans le cadre de la première partie de la planification pénitentiaire (2016-2026).

Avec la deuxième phase, il est question d'un montant total approchant les 70 millions pour l'ensemble des transformations.

lp, ats