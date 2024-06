Le nouveau tunnel ferroviaire de l'Albula, qui mène en Haute-Engadine (GR), a été inauguré samedi par les Chemins de fer rhétiques (RhB) à l'occasion d'une grande fête. Il aura nécessité 10 ans de travaux et un investissement de 405 millions de francs.

Inauguration du tunnel de l'Albula, après 10 ans de travaux - Gallery Entrée au portail sud du tunnel de l'Albula, à Spinas. pour une partie des quelque 300 personnalités invitées et les journalistes. Photo: ATS En compagnie de Christian Florin, directeur du domaine des Infrastructures à la Compagnie des Chemins de fer rhétiques, le conseiller fédéral et ministre des transports Albert Rösti a inauguré le nouveau tube de l'Albula, long de 5860 m à 1800 m d'altitude et parallèle au précédent vieux de 121 ans. Photo: ATS

ATS

Il s'est agi de remplacer l'ouvrage bâti en 1903 et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Le tunnel à une voie s'étire sur 5860 m et constitue un des grands axes de passage vers l'Engadine. Il a été construit en parallèle de l'ancien tube, ce dernier allant désormais servir de voie de sécurité et d'évacuation.

Tout le gratin politique grison a assisté à la cérémonie d'inauguration à 1800 m d'altitude, en présence également du conseiller fédéral en charge des transports Albert Rösti, hôte d'honneur. Les personnes présentes ont pu assister à un show à l'intérieur du tube.

«Le nouveau tunnel n'est pas seulement une prouesse technique, mais aussi un symbole de la poursuite des traditions et des valeurs guidant les Grisons depuis des siècles», a déclaré le président du gouvernement cantonal Domenic Parolini. Le tunnel de l'Albula a en effet largement contribué à l'essor de l'économie grisonne, la liaison avec l'Engadine facilitant aussi la vie sociale dans de nombreuses régions et contribuant à préserver les traditions culturelles, a-t-il déclaré dans son allocution, selon son discours écrit.

La seule voie pendant un siècle

Le nouvel ouvrage sera emprunté pour la première fois mercredi prochain par un train circulant normalement selon l'horaire. Les travaux, financés à 85% par la Confédération et 15% le canton des Grisons, ont nécessité l'excavation de quelque 250'000 m3 de roches, l'équivalent du volume de 250 villas de taille moyenne, selon la compagnie des RhB.

Le tunnel a été la seule liaison ferroviaire vers l'Engadine jusqu'à l'ouverture de celui de la Vereina en 1999. Malgré des coûts un peu plus élevés, les RhB ont opté pour la construction d'un nouveau tunnel, le deuxième plus haut de Suisse, plutôt que pour la rénovation de l'ancien tube.

Après la partie officielle suivie par plus de 300 invités samedi, dimanche sera consacrée au public, avec des festivités aux portails nord et sud.

uj, ats