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Nature Inauguration officielle du Sentier de l'eau et du vallon du Nozon

ATS

2.5.2026 - 17:49

Le Sentier de l'eau et du vallon du Nozon a été officiellement inauguré samedi à Romainmôtier (VD), en présence de la conseillère d'Etat Isabelle Moret, des représentants des communes partenaires et du Parc naturel régional Jura vaudois. Il s'agit d'un itinéraire didactique de 5,6 km alliant sensibilisation à l'environnement, tourisme durable et ancrage local.

Le Sentier de l'eau et du vallon du Nozon traverse le bourg clunisien de Romainmôtier, célèbre pour son abbatiale et son caractère pittoresque (archives).
Le Sentier de l'eau et du vallon du Nozon traverse le bourg clunisien de Romainmôtier, célèbre pour son abbatiale et son caractère pittoresque (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.05.2026, 17:49

Facile, la balade dure environ deux heures entre Vaulion et Croy, en passant par Romainmôtier, le long de la rivière Nozon. Le sentier est jalonné de douze postes qui expliquent le rôle de l'eau. Huit modules ludiques pour toute la famille et une chasse au trésor pour les enfants jalonnent le parcours.

«Conçu par le Parc naturel régional Jura vaudois pour valoriser le patrimoine naturel et culturel de la région, cet itinéraire invite à découvrir la géologie du massif jurassien, la biodiversité aquatique, les écosystèmes, l'histoire et le patrimoine des lieux ou encore les enjeux actuels autour de la ressource eau», indiquent ses responsables dans un communiqué.

Niché dans un des vallons les plus sauvages et préservés du Jura vaudois, le Sentier de l'eau et du vallon du Nozon a aussi sa mascotte: le cincle plongeur, avec son plumage brun chocolat et sa large bavette blanche, un oiseau de l'espèce de passereaux de la famille des cinclidés.

«Ralentir, observer, comprendre»

«Ce sentier est une invitation à ralentir, à observer, à comprendre ce qui nous entoure. Il montre que notre patrimoine naturel n'est pas seulement beau: il raconte une histoire, il se partage, et il fait vivre nos régions. C'est exactement ce que nous voulons soutenir, partout dans le canton», a déclaré Isabelle Moret, cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), citée dans le communiqué.

Côté pratique, la balade est facilement accessible en transports publics: depuis la gare CFF de Croy-Romainmôtier, un bus permet de rejoindre le départ du parcours qui ramène à la gare.

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