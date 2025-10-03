  1. Clients Privés
Vaud Inauguration officielle du Tribunal cantonal rénové et agrandi

ATS

3.10.2025 - 13:20

Les autorités vaudoises ont officiellement inauguré vendredi matin le Tribunal cantonal rénové et agrandi sur les hauts de Lausanne, après plus de trois ans de travaux. Quelque 450 invités ont participé à la cérémonie. Une journée portes ouvertes invite samedi le public à se plonger dans l'univers judiciaire de manière conviviale et ludique.

Inauguration officielle du Tribunal cantonal rénové et agrandi - Gallery
Inauguration officielle du Tribunal cantonal rénové et agrandi - Gallery. De gauche à droite, devant, pour le couper du ruban: Christelle Luisier, présidente du Conseil d'Etat, Marie-Pierre Bernel, présidente du Tribunal cantonal, Isabelle Moret, conseillère d'Etat et Stéphane Montangero, président du Grand Conseil.

De gauche à droite, devant, pour le couper du ruban: Christelle Luisier, présidente du Conseil d'Etat, Marie-Pierre Bernel, présidente du Tribunal cantonal, Isabelle Moret, conseillère d'Etat et Stéphane Montangero, président du Grand Conseil.

Photo: ATS

Inauguration officielle du Tribunal cantonal rénové et agrandi - Gallery. Une vue de la grande salle d'audience du Tribunal cantonal.

Une vue de la grande salle d'audience du Tribunal cantonal.

Photo: ATS

Inauguration officielle du Tribunal cantonal rénové et agrandi - Gallery. Tout à droite du bâtiment historique existant, c'est le nouvel édifice cylindrique qui devient désormais la partie emblématique des lieux, inspiré d'une ammonite.

Tout à droite du bâtiment historique existant, c'est le nouvel édifice cylindrique qui devient désormais la partie emblématique des lieux, inspiré d'une ammonite.

Photo: ATS

Inauguration officielle du Tribunal cantonal rénové et agrandi - Gallery. Une vue de l'escalier hélicoïdal dans la nouvelle partie du Tribunal cantonal vaudois.

Une vue de l'escalier hélicoïdal dans la nouvelle partie du Tribunal cantonal vaudois.

Photo: ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 13:20

03.10.2025, 13:50

Flambant neuf, le Palais de justice de l'Hermitage rassemble désormais toutes les cours du Tribunal cantonal (TC) et le secrétariat général, siège du troisième pouvoir du canton de Vaud. La Cour de droit administratif et public ainsi que la Cour des assurances sociales avaient quitté en juillet dernier leurs locaux pour rejoindre le site de la route du Signal 8.

Le TC accueille désormais environ 240 magistrats et collaborateurs. L'ensemble des travaux a été devisé à quelque 36 millions de francs, dont 6,7 millions liés au Plan climat cantonal.

La cérémonie d'inauguration s'est tenue sous une vaste tente érigée en contrebas du tribunal avec environ 450 invités, dont des membres du gouvernement vaudois, des députés du Grand Conseil, des conseillers nationaux et de très nombreux magistrats.

«Subtilité et durabilité»

«C'est bien plus que l'inauguration d'un tribunal cantonal, c'est une célébration de nos institutions démocratiques», a déclaré la présidente du TC Marie-Pierre Bernel. Elle a salué la «subtilité architecturale, la durabilité et l'intégration dans un site remarquable» de l'établissement rénové et agrandi.

«C'est un honneur et un très grand plaisir d'inaugurer un symbole de l'Etat de droit, de la démocratie et de la confiance que les citoyens placent dans nos institutions», a pour sa part affirmé Christelle Luisier, présidente du Conseil d'Etat vaudois. «Sur les hauts de Lausanne, loin du tumulte, tranquillement, la justice domine et fait son travail. C'est un symbole fort», a dit Isabelle Moret, conseillère d'Etat en charge du patrimoine.

«Une ammonite dans la prairie»

