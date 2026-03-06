  1. Clients Privés
Thônex Après l'incendie du cycle du Foron, les élèves pourraient retrouver les cours mardi

ATS

6.3.2026 - 19:14

Suspendus depuis l'incendie qui a détruit le secrétariat du cycle d'orientation du Foron à Thônex pendant les vacances de février, les cours pourraient reprendre mardi. Les parents des élèves ont été informés vendredi de cette nouvelle échéance.

Les travaux d'assainissement au cycle du Foron à Thônex (GE) se poursuivent.
Les travaux d'assainissement au cycle du Foron à Thônex (GE) se poursuivent.
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 19:14

06.03.2026, 19:21

D’importantes opérations de sécurisation et d’analyse du bâtiment sont actuellement menées par des équipes spécialisées, selon ce courrier. L’ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment a été contaminé par des polluants. Des équipes spécialisées s’affairent pour décontaminer le bâtiment.

Les coûts d'assainissement s'élèvent à 300'000 francs, une somme à laquelle s'ajoutera la remise en état, a indiqué le Département de l'instruction publique (DIP) à Keystone-ATS. Une enquête de police est toujours en cours pour déterminer les causes et les responsabilités. L'incendie s'était déclaré dans la soirée du vendredi 27 février.

Sinistre – GE. Le cycle d'orientation du Foron fermé après un incendie

Sinistre – GELe cycle d'orientation du Foron fermé après un incendie

Depuis le lundi de la rentrée, les élèves suivent les cours en ligne. Selon le DIP l'école continue: des apprentissages seront réalisés, un suivi sera assuré par les enseignants et des travaux devront être rendus. La réouverture de l’établissement ne pourra intervenir qu’après confirmation que toutes les conditions de sécurité sont réunies.

