Incendie de Crans-Montana : ce qu’il faut savoir sur les assurances

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Catastrophe Incendie de Crans-Montana : ce qu’il faut savoir sur les assurances

ATS

7.1.2026 - 12:05

L'incendie catastrophique de Crans-Montana a soulevé de nombreuses questions en matière d'assurance et de responsabilité. L'Association Suisse d'Assurances apporte les réponses les plus importantes :

L'incendie catastrophique de Crans-Montana a soulevé de nombreuses questions en matière d'assurance et de responsabilité.
L'incendie catastrophique de Crans-Montana a soulevé de nombreuses questions en matière d'assurance et de responsabilité.
ats

Keystone-SDA

07.01.2026, 12:05

QUI PREND EN CHARGE LES SOINS MÉDICAUX ?

En Suisse, les salariés sont assurés conformément à la loi sur l'assurance-accidents (LAA) et, à partir de huit heures de travail par semaine chez le même employeur, également pour les accidents survenant pendant leur temps libre. L'assurance prend en charge les frais médicaux ainsi que les indemnités journalières et les prestations AVS/AI éventuelles. Lorsque la LAA ne s'applique pas, comme c'est le cas pour les jeunes qui n'exercent pas encore d'activité lucrative, la couverture est assurée par l'assurance maladie obligatoire. Dans ce cas, la franchise et la quote-part doivent être prises en compte, indique l'Association Suisse d'Assurances (ASA) sur son site Internet.

Pour les blessés étrangers, la prise en charge des frais dépend de la couverture d'assurance de leur pays. Les personnes concernées provenant des États membres de l'UE/AELE et du Royaume-Uni et disposant d'une carte européenne d'assurance maladie ont droit aux soins médicaux nécessaires en Suisse. La facturation est effectuée selon les règles suisses. Les frais sont toutefois pris en charge par le système étranger. Dans le cas de l'incendie, quatre citoyens serbes, un australien, un bosniaque et un congolais ne sont pas ressortissants de l'UE. Ils bénéficient bien sûr également de soins médicaux, mais l'ASA ne peut se prononcer sur la prise en charge des frais. Les soins médicaux sont assurés, quelle que soit l'issue de la question de la responsabilité.

«Culture du risque pratiquée». Stéphane Ganzer choqué par les manquements dans les contrôles

«Culture du risque pratiquée»Stéphane Ganzer choqué par les manquements dans les contrôles

QUI EST RESPONSABLE DES DOMMAGES ?

La question de la responsabilité et de l'identité du responsable fait actuellement l'objet d'une enquête, indique l'ASA. Une enquête pénale a déjà été ouverte à l'encontre des exploitants du bar. Elle porte notamment sur les questions de protection contre les incendies et les issues de secours. La responsabilité civile peut toutefois être engagée indépendamment du jugement pénal. La responsabilité de la commune peut également être engagée, car les contrôles de sécurité incendie n'ont pas été effectués comme prescrit. En outre, selon l'ASA, le propriétaire du bâtiment ou de l'étage est responsable s'il s'avère que le bien immobilier était défectueux au regard de son utilisation.

Selon l'issue, les assureurs peuvent réclamer tout ou partie de leurs frais aux responsables. Les personnes concernées peuvent également, dans certaines circonstances, faire valoir des droits à réparation. L'ASA n'est pas en mesure d'évaluer si les responsables potentiels bénéficient d'une couverture d'assurance.

COMMENT LES BIENS IMMOBILIERS SONT-ILS ASSURÉS EN VALAIS ?

Il n'existe pas d'assurance immobilière cantonale en Valais, c'est pourquoi des solutions privées sont mises en place. Il n'y a pas d'obligation d'assurance. Néanmoins, le taux de pénétration de l'assurance devrait être élevé, selon ASA: en règle générale, les hypothèques ne sont accordées que si une assurance immobilière suffisante a été souscrite.

Archive sur Crans-Montana

Drame de Crans-Montana : les moments clés de la conférence de presse

Drame de Crans-Montana : les moments clés de la conférence de presse

Devant près de 300 journalistes, dont de nombreux représentants de la presse française et italienne, la commune de Crans-Montana a reconnu ce mardi un manquement aux contrôles du bar Le Constellation entre 2020 et 2025....

06.01.2026

Les plus lus

Incendie de Crans-Montana : ce qu’il faut savoir sur les assurances
Fin de vie de Brigitte Bardot : les révélations poignantes de son mari
«Il souffre» - Un footballeur de 19 ans brûlé sur 30% de son corps
Polémique : Donald Trump n’écarte pas la solution militaire !
Code civil oublié: ChatGPT ruine un mariage
Phénomène d’une «ampleur rare» : nouveau chaos hivernal en France