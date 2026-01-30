Incident chez Givaudan à Vernier sous contrôle

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Incident chez Givaudan à Vernier sous contrôle

ATS

30.1.2026 - 22:17

Le Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève a été appelé vendredi peu après 14h30 en renfort du personnel de sécurité du fabricant de parfums et d'arômes Givaudan, à Vernier, à la suite d'un incident. Un mélange de produits a généré une surchauffe. La situation était sous contrôle en soirée, a indiqué le Conseil d'Etat.

L'erntreprise Givaudan à Vernier (Archives). .
L'erntreprise Givaudan à Vernier (Archives). .
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 22:17

Les opérations étaient encore en cours vers 22h00 et vont se poursuivre ces prochaines heures. Les spécialistes demeurent donc sur le terrain. La brigade sanitaire cantonale et la police sont également sur place, ajoute le gouvernement dans un communiqué.

Et ce dernier de préciser à l'intention de la population que la protection de cette dernière est sa première priorité. Le Conseil d'Etat suit l'évolution de la situation de manière très étroite et ordonnera toutes les mesures adéquates en cas de nécessité. Pour l'heure, il priepla population de se conformer aux indications des intervenants sur place.

Les plus lus

Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Bébé tué à l'acide: 30 ans de prison pour meurtre requis
Incident chez Givaudan à Vernier sous contrôle
Possible violation des droits fondamentaux de Pretti
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions