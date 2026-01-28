Les indemnités chômage seront payées d'ici la fin du mois de janvier, a promis mercredi Jérôme Cosandey, responsable de la direction du travail au sein du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Depuis la mi-décembre, plusieurs chômeurs n'ont pas reçu leur argent à cause d'un changement du système de paiement.

Invité du 19h30 de la RTS, Jérôme Cosandey s'est dit touché par les nombreux témoignages qu'il avait entendus ces derniers jours. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce changement a ralenti le délai de traitement. Invité du 19h30 de la RTS, Jérôme Cosandey s'est dit touché par les nombreux témoignages qu'il avait entendus ces derniers jours.

Le responsable de la direction du travail au sein du SECO a toutefois expliqué que le système était stabilisé. «Depuis le début du mois de janvier, on a payé 270 millions de francs, c'est 70 millions de plus que le jour précédent».

M. Cosandey a aussi indiqué que les incidents majeurs étaient réglés. «Il reste toutefois des problèmes de facilités d'utilisation», a-t-il ajouté.