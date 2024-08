blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DROIT HUMANITAIRE : La présidente du CICR Mirjana Spoljaric commémore lundi à Genève les 75 ans de l'adoption des Conventions de Genève, qui restent plus pertinentes que jamais pour protéger les civils des effets destructeurs des conflits armés au regard des guerres actuelles. L'organisation, «gardienne» des conventions, joue un rôle essentiel dans la promotion de l'adhésion au droit international humanitaire. Elle appelle toutes les parties à un conflit à le respecter, quelles que soient les circonstances.

CINÉMA : Le Festival du film de Locarno arrive à mi-parcours lundi. On devrait connaître les résultats intermédiaires de la fréquentation, tandis que le festival réserve cette journée à la diplomatie en accueillant une réunion du ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis et de son homologue italien Antonio Tajani, également vice-premier ministre.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 12 août, c'est aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. À l'approche de l'échéance de 2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable, le rôle des jeunes dans l'innovation numérique est essentiel pour résoudre les problèmes mondiaux. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

SANTÉ : La disproportion entre les tarifs hospitaliers de l'assurance-maladie complémentaire et les coûts supplémentaires réels n'a pas encore été corrigée, relève un porte-parole du bureau du Surveillant des prix dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de lundi. Les prix n'ont pas été corrigés de manière significative depuis la publication d'une étude en 2021, ajoute-t-il. Selon les journaux, les hôpitaux subventionnent ainsi d'autres prestations par la facturation de frais élevés aux assurés privés et semi-privés. Mais, notent-ils, d'ici à la fin de l'année, les prestations supplémentaires à la charge de l'assurance complémentaire devront être clairement indiquées. «70 à 80% des contrats seront conformes» à cette date, estime-t-on du côté des assureurs.

SANTÉ : Bien que le statut de travailleur saisonnier ait été aboli en 2002, de nombreux «enfants du placard», soit ceux qui ont accompagné illégalement un parent venu travailler en Suisse, restent traumatisés, indique lundi dans 24 Heures Salvatore Bevilacqua, responsable de recherche à l'institut des humanités en médecine du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et professeur à la faculté de biologie et médecine de l'université de Lausanne. Ils souffrent du «syndrome du saisonnier», explique le chercheur. «Malgré la régularisation, le traumatisme persiste et beaucoup se sentent vulnérables», ajoute-t-il, soulignant qu'ils peuvent ressentir du stress ou de l'anxiété chronique, un manque de confiance en soi, un sentiment d'illégitimité et des formes de dépression parfois graves. Et «cela peut concerner deux ou trois générations successives».

SANTÉ : Les caractères clairs sur un fond sombre de plus en plus proposés sur Internet et par les applications ne protègent pas les yeux, contrairement aux idées reçues, relate lundi Le Temps. «La littérature scientifique est limitée sur ce sujet», explique Giorgio Enrico Bravetti, chef de clinique au service d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les participants à une étude ont lu plus rapidement et avec plus de facilité les caractères sombres sur fond clair, ajoute-t-il. «Grâce à la lumière, la pupille rétrécit et cela nous donne une plus grande profondeur de champ, donc moins d'efforts pour pouvoir faire la mise au point du texte». Avec un fond sombre, l'œil doit fournir plus d'efforts pour conserver la netteté des caractères, ce qui entraîne une fatigue accélérée, selon le médecin. «Mais aucune étude n'a mis en évidence une dégradation à long terme».

TRANSPORT FERROVIAIRE : Coopérer avec les entreprises ferroviaires des pays voisins est plus avantageux que d'exploiter une ligne à l'étranger, assure la présidente du conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux (CFF), Monika Ribar, dans la Neue Zürcher Zeitung de lundi. Cela permet aux CFF de transporter plus de clients et d'offrir plus de liaisons directes vers les pays européens, ajoute-t-elle. Elle relève en outre que la mise en place de la structure à l'étranger pour quelques trains par jour est coûteuse. Et, avec le niveau des salaires suisses, il est difficile d'exploiter ses propres trains de nuit, indique-t-elle encore.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : décès du musicien ivoirien DJ Arafat à 33 ans dans un accident de moto. Des incidents ont éclaté lors de son enterrement. Des fans ont ouvert la tombe et le cercueil du chanteur et pris des photographies. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Douze personnes ont été arrêtées.

- Il y a 20 ans (2004) : décès de l'écrivain allemand Carlo Ross, survivant de l'Holocauste ("Im Vorhof der Hölle"). Il était né en 1928.

- Il y a 60 ans (1964) : décès de l'écrivain britannique Ian Fleming, «père» de James Bond.

- Il y a 70 ans (1954) : naissance de l'ancien président français François Hollande (2012-2017).

- Il y a 70 ans (1954) : naissance du guitariste de jazz américain Pat Metheny ("Offramp").

- Il y a 75 ans (1949) : naissance du chanteur et guitariste britannique Mark Knopfler, meneur du groupe Dire Straits ("Money for nothing").

- Il y a 75 ans (1949) : signature des conventions de Genève pour la protection des populations civiles et des victimes de la guerre. Elles sont entrées en vigueur le 21 octobre 1950.

- Il y a 75 ans (1949) : décès du comédien germano-américain Al Shean, oncle et promoteur des Marx Brothers.

Le dicton du jour

«Quiconque en août s'endormira, en janvier s'en repentira».

