Une sculpture de montagne gonflable, des sons de cor des Alpes et un chemin de fer pour enfants seront utilisés le 13 août 1993 sur la Bundespaltz à Berne pour promouvoir l'initiative et la protection de la région d'Aplen. L'« Initiative populaire suisse pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit «, plus connue sous le nom d' «Initiative des Alpes», est finalement adoptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994. (KEYSTONE/Urs Engeler)

