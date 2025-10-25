  1. Clients Privés
Sursee Le congrès du PS planche sur une  initiative pour une baisse des primes

ATS

25.10.2025 - 11:07

Le PS est réuni en congrès à Sursee samedi pour lancer son initiative visant à baisser les primes maladie des classes moyenne et modeste. Il doit aussi se prononcer sur les objets de votations à venir et sur un papier de position concernant les «big tech».

Les délégués du congrès du PS sont réunis samedi à Sursee (LU) (archives).
ATS

Le lancement de l'initiative populaire «Rabais de primes pour renforcer le pouvoir d'achat» tient le haut du pavé du congrès des socialistes. Le texte prévoit des réductions de primes pour 85% des assurés, financées par des hausses plafonnées pour les 15% les plus riches, ainsi que la gratuité des primes pour les mineurs.

Actu et dicton du jour. Service de renseignement : en 2024, le terrorisme en Suisse a atteint un nouveau pic

Les délégués se prononcent aussi sur l'initiative pour un service citoyen, soumis au peuple le 30 novembre et sur trois autres objets de votations fédérales à venir en 2026. Le soutien du parti au lancement des initiatives pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine et sur le pergélisol leur est également soumis.

En outre, le congrès doit adopter un papier de position sur les «big tech». Ce texte exige notamment un véritable droit à l'intégrité numérique.

