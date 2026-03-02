L'initiative sur l'argent liquide devrait être largement approuvée, bien qu'elle ne change pas grand-chose. Des documents montrent que le comité a tenté de la présenter de manière plus pointue que le texte ne le permet.

Les initiants pour l'argent liquide voulaient aller plus loin que ce qui est autorisé dans le livret de vote. Image : Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

Il est rare qu'une initiative populaire soit aussi populaire que l'initiative sur l'argent liquide. Selon les derniers sondages, 61% des votants ont l'intention de glisser un «oui» dans l'urne dimanche prochain. Le Conseil fédéral, le Parlement et la plupart des partis sont pourtant d'accord: dans la pratique, l'initiative ne changera pas grand-chose.

Les recherches de blue News le montrent: les initiants ont manifestement voulu présenter leur projet dans le livret de vote de manière plus attrayante que ne le permet le texte de l'initiative, avec des formulations qui, du point de vue de la Chancellerie fédérale, dépassent l'objectif.

L'initiative populaire ne demande pas l'obligation d'accepter l'argent liquide

Rappelons ce que demande effectivement l'initiative: elle veut insérer deux nouvelles dispositions dans la Constitution fédérale. Premièrement, la Confédération doit être tenue de veiller à ce que les pièces de monnaie et les billets de banque soient disponibles en tout temps et en quantité suffisante. Deuxièmement, le remplacement éventuel du franc suisse par une autre monnaie doit obligatoirement être soumis au vote du peuple et des cantons.

L'initiative n'inscrit pas dans la Constitution le droit de pouvoir payer en espèces. Elle ne crée pas non plus d'obligation d'acceptation à la caisse du magasin.

Malgré cette situation initiale claire, le comité a voulu placer deux phrases dans le livret de vote rouge qui - du moins du point de vue de la Chancellerie fédérale - ne sont pas couvertes par le texte de l'initiative.

Le comité voulait une phrase «Droit de payer avec de l'argent réel»

Concrètement, les initiants proposaient dans leur projet le passage suivant: L'initiative «protège de manière claire et contraignante notre droit de payer avec de l'argent réel - garanti par la Constitution et sans porte dérobée pour un avenir sans argent liquide». Et plus loin: «Notre initiative préserve le libre choix, protège la liberté personnelle - et assure un peu de démocratie vécue».

C'est ce que prouvent des documents datant d'octobre dernier que blue News a pu consulter. A l'époque, la Chancellerie fédérale avait invité les comités à soumettre des propositions de texte pour le livret de vote.

Le projet est généralement remanié sur le plan rédactionnel et finalement adopté par le Conseil fédéral. Selon la loi, le gouvernement peut «modifier ou rejeter les déclarations portant atteinte à l'honneur et contraires de manière flagrante à la vérité (...)». Car juridiquement, il s'agit d'«explications du Conseil fédéral». Celui-ci doit tenir compte des arguments des comités, mais n'est pas obligé de reprendre leur formulation.

Confédération: «Il n'y a pas de tel droit»

La réaction de la Chancellerie fédérale a été d'autant plus claire. Dans une note interne, on peut lire: «Ce passage est manifestement contraire à la vérité et doit être modifié. Un tel droit n'existe pas et ne peut donc pas être protégé». La Chancellerie fédérale, qui rédige le livret de vote, a précisé que l'initiative n'exigeait pas l'acceptation de l'argent liquide.

L'article 3 de la loi sur la monnaie prévoit certes une «obligation d'accepter». On y lit par exemple: «Les billets de banque suisses doivent être acceptés en paiement par toute personne sans restriction». Le Conseil fédéral et les autorités considèrent toutefois cette formulation comme du «droit dispositif». En clair: l'article de loi est resté lettre morte, car les entreprises peuvent imposer autre chose à leurs clients en vertu de la liberté économique.

Une deuxième initiative sur l'argent liquide voulait certes inscrire dans la Constitution un droit explicite de pouvoir payer en espèces. Mais elle a échoué faute de signatures suffisantes. La Chancellerie fédérale a noté à ce sujet: «On ne peut toutefois pas en déduire un droit de payer en espèces - qu'un commerce accepte ou non l'argent liquide est laissé à sa discrétion».

Le comité conteste l'accusation

Interrogé par blue News, Richard Koller, du comité d'initiative pour l'argent liquide, rejette ce reproche. «Le texte publié de l'initiative a toujours été la seule référence juridique déterminante. Nos formulations devaient expliquer dans un langage compréhensible l'objectif politique et l'effet pratique du mandat constitutionnel - et non affirmer un droit individuel directement opposable aux particuliers».

Interrogé, le comité confirme en outre que son initiative «ne crée pas d'obligation d'acceptation à la caisse du magasin». Elle fonde cependant un «devoir de garantie durable» pour la politique. Du point de vue des initiateurs, cette mission n'est remplie que «si l'argent liquide reste effectivement disponible et utilisable au quotidien - et n'existe pas seulement formellement». En d'autres termes, le législateur et les autorités ne doivent pas simplement laisser les choses évoluer, mais veiller activement au maintien de l'argent liquide.