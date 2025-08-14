  1. Clients Privés
FR

Initiative sur le Mormont: la droite et l'économie prônent le refus

ATS

14.8.2025 - 12:19

La droite et l'économie vaudoises appellent à refuser l'initiative «Sauvons le Mormont», soumis à votation le 28 septembre prochain. Elles soutiennent au contraire le contre-projet direct du Conseil d'Etat, privilégiant l'économie circulaire et les circuits courts.

L'initiative «Sauvons le Mormont», lancée en 2022 dans la foulée de la ZAD, demande de protéger la célèbre colline via la Constitution vaudoise et d'y interdire toute exploitation (archives).
L'initiative «Sauvons le Mormont», lancée en 2022 dans la foulée de la ZAD, demande de protéger la célèbre colline via la Constitution vaudoise et d'y interdire toute exploitation (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 12:19

Le comité de campagne «Non à l'initiative extrême sur le Mormont – Oui à l'économie circulaire» a présenté ses arguments jeudi à Echallens lors d'une conférence de presse. Sous la houlette de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), ce sont le conseiller aux Etats Pascal Broulis (PLR/VD), les conseillers nationaux Yvan Pahud (UDC/VD) et Céline Weber ( Vert'lib/VD) ainsi que que le député et chef de groupe PLR Nicoals Suter qui ont lancé la campagne.

L'initiative «Sauvons le Mormont», lancée en 2022 dans la foulée de la ZAD, demande de protéger la célèbre colline via la Constitution vaudoise et d'y interdire toute exploitation.

Vaud. Trois votations cantonales prévues le 28 septembre

VaudTrois votations cantonales prévues le 28 septembre

«Aujourd'hui, notre économie a plus que jamais besoin de prévisibilité. Cette initiative menace des emplois et amène de l'incertitude», a déclaré Pascal Broulis. Selon le comité du «non», cette initiative menacerait par ricochet «10'000 emplois du secteur et les plus de 30'000 emplois de la construction du canton».

«Allier économie et écologie»

Il rappelle aussi que la Suisse consomme environ cinq millions de tonnes de ciment chaque année, dont 86% fournis par les cimenteries suisses, le reste étant importé. «Métro, tram, infrastructures scolaires ou hospitalières: il y a un réel besoin de ciment dans le canton de Vaud», clame-t-il.

«Le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu la carrière du Mormont d'intérêt national, car elle alimente la Suisse romande. Si l'initiative était acceptée, cela impliquerait une importation de matériaux avoisinant 40% des besoins vaudois, soit l'équivalent de 60'000 passages de camions supplémentaires en provenance de l'étranger avec leur cortège de nuisances», argumente-t-il.

Environnement. Vaud votera sur l'initiative «Sauvons le Mormont»

EnvironnementVaud votera sur l'initiative «Sauvons le Mormont»

«Chaque année, 200'000 tonnes de déchets (boues, farines animales, pneus, huiles, solvants, etc) sont valorisées pour produire du ciment. Sans cimenterie, leur avenir est incertain. La chaleur du four est récupérée pour chauffer 2000 ménages dans les villages voisins. Cette énergie locale et propre serait également perdue si l'initiative passe», notent encore les responsables du «non».

Le comité plaide dès lors pour le contre-projet direct du Conseil d'Etat. «Grâce à ce dernier, nous pourrons allier économie et écologie, pour plus de durabilité. Un signal clair aux entreprises et à la recherche sur la voie à suivre», affirme Céline Weber.

