Les entreprises suisses doivent respecter les droits humains et protéger l'environnement, tout en restant compétitives. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de proposer un contre-projet à l'initiative populaire sur la responsabilité des entreprises. Il tiendra compte des normes internationales et des mesures prises dans l'UE.

La nouvelle version de l'initiative pour des multinationales responsables a été déposée le 27 mai dernier (archives). ATS

En 2020, une première initiative sur les multinationales responsables avait échoué de peu dans les urnes, obtenant une courte majorité du peuple mais pas celle des cantons. Le Conseil fédéral y avait aussi opposé un contre-projet, entré en vigueur en 2022. Ce dernier oblige les multinationales à présenter un rapport de durabilité en plus du traditionnel rapport annuel.

Selon les initiants, ce contre-projet est resté sans effet. Ils pointent du doigt de nombreuses violations des droits humains et des normes environnementales commises par des multinationales basées en Suisse: pollution de régions entières, importation d'or «problématique», déchets hautement toxiques laissés en décharge ou encore travail des enfants.

Le comité a donc remis le couvert après l'introduction de nouvelles normes par l'UE et par plusieurs pays européens. Portée par une large coalition allant de la droite à la gauche et à la société civile, la nouvelle initiative sur les entreprises responsables a récolté plus de 287'000 signatures en quelques mois.

Harmoniser les règles avec l'UE

Le Conseil fédéral rejette l'initiative, mais a décidé d'y opposer un contre-projet indirect. Les entreprises suisses doivent respecter les droits humains et protéger l'environnement dans le cadre de leur activité commerciale, tout en restant compétitives sur le marché intérieur et international, écrit le gouvernement dans un communiqué.

L'UE prévoit d'adopter de nouvelles dispositions qui toucheront également les entreprises suisses. Il est donc nécessaire d'adapter la législation afin de continuer à garantir une harmonisation des règles au plan international, poursuit le Conseil fédéral.

Le contre-projet, dont les dispositions n'iront pas au-delà des futures réglementations de l'UE, tiendra compte des normes internationalement reconnues en ce qui concerne les devoirs de diligence et la publication d'informations sur la durabilité.

Le Conseil fédéral fixera les modalités concrètes de la mise en œuvre ultérieurement, dès qu'il saura plus précisément dans quel sens iront les futures dispositions de l'UE. Il prévoit d'ouvrir une consultation d'ici la fin mars 2026.

Règles contraignantes

Concrètement, l'initiative populaire prévoit des règles contraignantes pour obliger les multinationales helvétiques à respecter les droits humains et les normes environnementales dans leurs activités commerciales et à réduire leurs émissions nocives pour le climat.

Ces obligations doivent s'appliquer aux multinationales à partir de 1000 employés et de 450 millions de francs de chiffre d'affaires. Dans le secteur des matières premières, particulièrement à risque, les grandes entreprises qui n'atteignent pas ces seuils doivent aussi être concernées, selon les initiants.

Réparations

Les personnes concernées par des violations des droits humains doivent aussi pouvoir demander réparation auprès d'un tribunal suisse, exige le comité. Et des contrôles aléatoires doivent être effectués pour s'assurer du respect des obligations, comme le prévoient les autres pays européens.

Les initiants ont fait quelques concessions aux opposants à la première initiative: la responsabilité civile ne s'appliquera ainsi pas aux fournisseurs, au contraire de la directive européenne; la répartition du fardeau de la preuve est réglée de manière plus ouverte qu'en 2020 et enfin, les PME sont exclues du champ d'application de l'initiative.