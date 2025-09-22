  1. Clients Privés
Immigration L'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» débattue au National

ATS

22.9.2025 - 18:54

Le National a entamé lundi son examen marathon de l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», qui réclame un contrôle strict de l'immigration. L'UDC s'est retrouvée seule pour défendre son texte, le Centre a lui plaidé pour un contre-projet.

Depuis l'an 2000, la population de la Suisse a augmenté seize fois plus que celle de l'Allemagne, a rappelé Pascal Schmid (UDC/TG) en défendant le texte de son parti.
ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 18:54

L'initiative demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions.

Les personnes admises à titre provisoire ne pourraient plus obtenir d'autorisation de séjour ou d'établissement, ni la nationalité suisse, ni aucun autre droit de rester. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, Berne devrait résilier des traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.

Depuis l'an 2000, la population de la Suisse a augmenté seize fois plus que celle de l'Allemagne. En 25 ans, le pays a gagné environ deux millions d'habitants, a souligné Pascal Schmid (UDC/TG). Les chiffres de l'asile ne cessent d'augmenter. «Trop, c'est trop.» L'UDC est le seul parti qui veut fixer des limites, a-t-il ajouté.

«Initiative de résiliation»

Les orateurs des autres partis ont reconnu que la croissance démographique présente des défis, mais l'initiative n'est pas la manière d'y répondre. «Quand un chiffre aléatoire a-t-il permis de régler des problèmes?», a demandé Greta Gysin (Vert-e-s/TI), qui a dénoncé une initiative «isolationniste et xénophobe».

Alors que l'UDC parle d'une initiative pour la durabilité, Christian Wasserfallen (PLR/BE) a estimé pour la commission qu'il s'agissait d'une «initiative de résiliation». Si la libre-circulation doit être résiliée, alors la clause guillotine sera activée et toutes les Bilatérales I tomberaient.

Les accords de Schengen/Dublin seraient aussi remis en question. La Suisse n'aurait par exemple plus la possibilité de renvoyer les demandeurs d'asile dans leur premier pays d'accueil, a averti le Bernois.

Cela ne ferait qu'aggraver la pénurie de main-d'oeuvre et le secteur des soins serait particulièrement touché, a complété Jean Tschopp (PS/VD) également pour la commission. Et de rappeler que dans les hôpitaux, un tiers du personnel soignant est étranger. Dans les EMS, cette proportion est même de près de 50%. Dans les 15 prochaines années, il faudra 1000 nouveaux EMS, a complété Mattea Meyer (PS/ZH).

L'immigration stable de personnes jeunes est nécessaire pour financer l'AVS, a aussi rappelé Peter Schilliger (PLR/LU). Les premières mesures seraient à prendre dans l'asile et pas dans l'immigration des travailleurs, a opposé Pascal Schmid. Ce n'est que dans un second temps qu'il faudrait limiter les travailleurs d'Etat tiers puis dans un troisième temps ceux de l'UE.

Pas de contre-projet

Le Centre a plaidé pour un contre-projet sous la forme d'une clause de sauvegarde, mais qui soit compatible avec les accords bilatéraux. La croissance démographique et ses conséquences préoccupent beaucoup de gens, a souligné Nicolò Paganini (C/SG).

Et d'ajouter que si la croissance se poursuit sans que les infrastructures ne suivent, cela sera à un moment donné sanctionné dans les urnes et cela pourra se faire avec ce texte dangereux. C'est pourquoi il faut permettre à la population de choisir une autre voie qui permette de maintenir les accords bilatéraux, a abondé Gerhard Pfister (C/ZG).

Les débats se poursuivent avec les 115 orateurs individuels.

