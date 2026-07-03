En pleine expansion en Suisse comme à l'étranger, le phénomène est préoccupant: des personnes malintentionnées recrutent des «mules» sur les réseaux sociaux pour se livrer à des activités criminelles. Leur cible: les mineurs et les jeunes adultes. La police cantonale fribourgeoise met en garde contre ce phénomène.

Les cibles sont approchées par le biais de stories, de publications ou de messages directs leur promettant de gagner rapidement et facilement de l'argent.

Sur son site internet, la police cantonale de Fribourg attire l'attention sur un phénomène relativement nouveau et en pleine expansion: le recrutement de «mules» via les réseaux sociaux.

Les cibles, des mineurs ou de jeunes adultes, sont approchées sur TikTok, Telegram ou Snapchat par le biais de stories, de publications ou de messages directs leur promettant de gagner rapidement et facilement de l'argent.

Tout est mis en oeuvre par les criminels, souvent basés à l'étranger, pour acquérir la confiance des jeunes: le langage utilisé est attrayant pour les ados, utilisant des emojis, des mèmes et des codes à la mode sur les réseaux sociaux.

Une fois que la confiance est installée, les commanditaires demandent aux jeunes de commettre des délits. Parmi «les missions» proposées: récupérer des cartes bancaires, retirer de l’argent ou participer à des arnaques. «Une fois recrutés, les jeunes sont entièrement pris en charge par l'organisation criminelle, qui leur indique où se rendre, quoi faire et parfois même où loger», ajoute la police.

Il est facile ensuite pour les criminels de mettre la pression à leurs jeunes «mules», en se servant des informations personnelles qu'ils ont obtenues de leur part. Au final, précisent les forces de l'ordre, «l’argent gagné est bien moins élevé que promis, mais les risques judiciaires sont très importants».

Un petit jeu pas sans conséquences

Pour les jeunes qui s'engagent sur ce terrain, la pente est glissante: en fonction des délit commis, ils risquent une arrestation et un placement en détention, la perquisition de leur domicile ou encore la saisie de leurs appareils électroniques.

Des poursuites pénales sont aussi encourues, de même que de possibles condamnations pour complicité d'escroquerie ou autre et une condamnation inscrite au casier judiciaire. Ils devront aussi rembourser leurs victimes.

Pour éviter d'en arriver là, la police cantonale de Fribourg tient à sensibiliser les jeunes, les enjoignant à se méfier des promesses d'argent facile sur les réseaux sociaux, à ne jamais accepter de récupérer, transporter ou remettre de l'argent, des cartes bancaires ou d'autres objets pour le compte d'inconnus et ne jamais transmettre leurs données personnelles ou bancaires à des personnes rencontrées en ligne. En cas de doute, en parler à un parent, à un enseignant ou à la police est toujours un bon réflexe.

Les parents ont aussi un rôle crucial à jouer: parler de ce phénomène en amont avec leurs enfants ainsi que des risques liés aux réseaux sociaux, rester attentifs à d'éventuels revenus inexpliqués et maintenir le dialogue pour que leurs enfants n'hésitent pas à leur signaler tout message suspect sur les réseaux. «N'hésitez pas à contacter la police en cas de doute ou si votre enfant semble avoir été approché», conclut la police.