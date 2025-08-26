  1. Clients Privés
Liste de parrainage louche Instruction ouverte dans le Jura pour fraude électorale

ATS

26.8.2025 - 18:04

Le Ministère public jurassien a ouvert mardi une instruction contre inconnu pour fraude électorale. Un média régional a fait état de possibles irrégularités dans le dépôt d'une liste de parrainage du candidat au gouvernement Martial Courtet.

Le ministre Martial Courtet est candidat à un troisième mandat au gouvernement sur la liste «indépendant» (archives).
Le ministre Martial Courtet est candidat à un troisième mandat au gouvernement sur la liste «indépendant» (archives).
sda

Keystone-SDA

26.08.2025, 18:04

Suite à cette parution, une instruction a été ouverte contre inconnu pour fraude électorale, éventuellement tentative, éventuellement faux dans les titres, a annoncé le Ministère public jurassien mardi en fin de journée.

La procureure générale Frédérique Comte, avec la police judiciaire s’est déplacée dans les locaux de la Chancellerie d’Etat afin de saisir la liste de parrainage en question en vue de vérifications. Une communication interviendra après les premières investigations, d’ici à la fin de la semaine. A ce stade de la procédure, aucune autre information ne sera donnée.

Le délai pour le dépôt des listes pour les élections du 19 octobre au gouvernement jurassien était fixé lundi à 12h00. Le ministre Martial Courtet est candidat à un troisième mandat au gouvernement sur la liste «indépendant».

A la demande du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit qui dénonce la gestion autoritaire de son Département de la formation, de la culture et des sports. Au total, 18 candidats sont en lice pour le Conseil d'Etat jurassien, qui compte cinq membres.

